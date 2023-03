La compositrice, pianiste et cheffe d’orchestre Leïla Olivesi a reçu dimanche le Prix Django-Reinhardt de l’Académie du Jazz, devenant la 6e femme à recevoir cette récompense en près de 70 ans d’existence.

Le prix est décerné chaque année à un musicien de jazz français qui s’est singularisé au cours de l’année écoulée. « Cela fait vraiment plaisir de sentir que cette passion pour les compositions, pour la musique, pour monter tout un groupe et raconter une histoire musicale, est partagée par l’Académie », a déclaré l’artiste de 45 ans, qui a six disques à son actif.

Un disque sorti en novembre

« Tout ce travail qu’on fait tous les jours en étant musicien prend un sens encore plus important (avec cette récompense) et me donne envie d’aller plus loin », a déclaré la musicienne franco-mauritanienne. En novembre, elle a sorti le disque Astral, avec un orchestre composé d’une dizaine de musiciens.

L’Académie du jazz a également récompensé les musiciens américains Joshua Redman (saxophone) et Brad Mehldau (piano) pour l’album LongGone, sacré grand Prix de l’Académie du Jazz.