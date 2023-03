C’est une chanson et un manifeste. Ce mercredi, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Barbara Pravi a révélé la chanson Lève-toi, qu’elle interprète avec la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi.

« Lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s’écroule sans rien faire, en pensant qu’à ta gueule, sans bouger, sans t’armer de conscience. Ne laisse pas s’installer la violence, le rejet de l’autre et l’ignorance. Que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent », appelle l’artiste française au début du morceau. Elle décline son appel à différents interlocuteurs dans les strophes suivantes : « Lève-toi, fils », « Lève-toi sœur »… Et de plaider : « Fais honneur à tes mères, à tes filles. Fais honneur à tes sœurs, à leurs vies. Elles qui ont pour tous payé le prix trop cher du silence, de l’oubli. Ne laisse pas l’Histoire nous effacer. »









Le très beau texte de cette chanson est en partie extrait du manifeste pour les droits des femmes, également intitulé Lève-toi, édité à 5.000 exemplaires par les éditions Julliard et mise en vente ce jeudi. Barbara Pravi a signé tous les mots et les illustrations de l’ouvrage, tandis qu’Aref Al-Haidari a livré la traduction en arabe. L’intégralité des droits sera reversée à La Collective, une maison d’accueil et d’aide pour les femmes à Arles dont la chanteuse est la marraine.

« Ses lèvres fredonnent pour celles qui n’ont plus de voix »

« Dans un refrain, comme une mélodie de l’âme, elle vous dira qu’on n’enferme pas les oiseaux. Ses lèvres fredonnent pour celles qui n’ont plus de voix. Celles qui, quelque part, sont terrorisées, écrit l’autrice marocaine Huriya Asmahan au sujet de Barbara Pravi dans la préface. Son rêve n’est pas un fol espoir qu’elle a mis dans la bouche des étoiles. Un jour, ces étoiles diront que son combat n’était pas vain. »

Sur Instagram, l’autrice, compositrice et interprète française a décrit ce projet comme « la plus grande des folies ». Depuis 2018, chaque 8-Mars, elle a pris l’habitude de proposer une création (la réécriture au féminin de Kid d’Eddy de Pretto, deux volumes de « Prières »…) pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. « Levons-nous, ensemble, chaque 8 mars oui, mais chaque jour, chaque seconde », a enjoint Barbara Pravi dans sa story.