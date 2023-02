La Zarra, qui représentera la France en finale de l’Eurovision le 13 mai à Liverpool (Royaume-Uni), compte d’ores et déjà, parmi ses fervents supporteurs, celles et ceux qui l’ont précédée au concours.

« C’est super qu’elle ait accepté d’y aller, se réjouit, auprès de 20 Minutes, Barbara Pravi, qui a brillé en 2021 avec Voilà. L’Eurovision, c’est plus qu’une chanson, c’est une personne, ce qu’elle représente et comment elle le représente. » Et d’ajouter : « Le plus important est d’avoir le bon état d’esprit. La Zarra a raison quand elle dit que ce concours, ce sont les JO de la chanson. Il faut se préparer comme un sportif car ça demande un niveau d’excellence dans tout : dans le chant, bien sûr, dans la prestation, dans la confiance en soi, dans l’humilité et il faut garder les pieds bien sûr terre. Tout cela demande d’être une championne. Je pense qu’elle en est une dans son cœur, dans ce qu’elle veut défendre. Cela se voit qu’elle est une battante et qu’elle va tout donner. »





« L’atout imparable de la Zarra, c’est sa voix »

La chanson, Evidemment, officialisée dimanche, fait une moisson de compliments. Alvan, qui a porté les couleurs tricolores à l’Eurovision 2022 avec le trio Ahez, trouve le titre « super bien produit ». « Les arrangements orchestraux collent parfaitement avec la voix de La Zarra. La construction du morceau est très cool et le côté funk rend le tout dansant », nous précise-t-il. Le Breton apprécie aussi le mariage de « la diction qui rappelle celle d’Edith Piaf avec des mélodies qui sonnent très actuelles. »

Emilie Satt, du duo Madame Monsieur, évoque aussi le nom de la Môme. « Comme je l’avais supposé, je trouve que l’atout imparable de la Zarra c’est sa voix, sa présence et son interprétation. C’est cette vibration dans le timbre qui résonne dans jusqu’à l’étranger dans l’imagerie collective, de Piaf à Mireille Matthieu. Mais en version pop. Pour moi c’est ce point fort-là qui peut faire la différence », estime l’autrice, compositrice et interprète qui a représenté la France en 2018 et coécrit Roi, le titre avec lequel Bilal Hassani a défendu les chances françaises l’année suivante.

« Elle peut aller sur le podium »

Ce dernier se dit « complètement séduit » par la chanson de La Zarra. « Elle porte le morceau très bien et ce hook "é-vi-de-mment" reste en tête des heures encore après la première écoute. Ce cocktail de chic, d’extravagance et de grande chanson peut nous emmener très haut dans le classement », espère Bilal.

« Je crois qu’elle peut aller sur le podium, et si elle gagne, je serais trop heureuse pour elle. Mais, la première place, c’est un peu de l’aléatoire, on ne peut jamais savoir », prévient Barbara Pravi qui aime énormément le « personnage » de La Zarra. « Elle a des attitudes incroyables, qu’elle tient bien, elle est belle, elle est gracieuse. J’adore qu’elle soit hyper sexy, pleine de paillettes, que ce soit un peu Mariah Carey », s’enthousiasme l’autrice, compositrice et interprète qui lui livrerait un seul conseil : « Il faut qu’elle s’amuse. »