« Dites-le avec des fleurs »… On ne sait pas si le chanteur italien Blanco connaît cette expression française, toujours est-il qu’il a exprimé sa colère en saccageant un parterre de roses rouges, mardi, lors de la première soirée du 73e Festival de Sanremo (Italie).

Invité à interpréter sa dernière chanson, L’Isola delle rose (« L’île des roses »), l’artiste, qui aura 20 ans vendredi, a été confronté à un problème technique. Il n’avait visiblement pas de retour son et cela l’a tellement contrarié qu’il s’est détourné du micro pour passer ses nerfs sur le décor.

La séquence a indigné le public de L’Ariston, où se déroule le concours jusqu’à dimanche. Spectateurs et spectatrices ont copieusement sifflé le chanteur. « Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui t’a mis en colère ? », lui a demandé Amadeus, le maître de cérémonie et directeur artistique de l’événement.

Bronca

« Désolé tout le monde, je n’entendais pas mes oreillettes, je n’entendais pas ma voix, a répondu Blanco, tout sourire. Je me suis donc un peu amusé puisqu’on ne pouvait pas arrêter [la performance]. » La bronca s’est prolongée quelques minutes pendant que l’animateur tentait de déminer la situation et d’y amener de la légèreté.





L’artiste a dans un premier temps accepté de revenir chanter en fin d’émission. Il n’a finalement pas fait son retour, officiellement car le problème technique n’avait pu être résolu. Un peu plus tard, Amadeus a expliqué qu’il était prévu que Blanco se roule dans les fleurs, « mais pas qu’il se passe ce qui s’est produit ».

Largement commenté sur les réseaux sociaux, l’incident prend une certaine ampleur ce mercredi. En conférence de presse, Leo Gassmann, 24 ans, l’un des candidats de cette édition du Festival a déclaré « J’espère qu’il aura la possibilité de présenter des excuses, rapporte La Stampa. Nous sommes jeunes et parfois, nous faisons des erreurs, ce n’était pas joli à voir. » Le groupe Cugini di Campagna, également en compétition, est moins indulgent : « C’est de l’idiotie, l’immaturité n’est pas une excuse. »

« Je t'aime de toute ma folie »

Blanco n’avait peut-être pas conscience, lorsqu’il a piétiné les roses, qu’il s’attaquait à un symbole. Sanremo est surnommée « La ville des fleurs ». « Personne ne touche aux fleurs de Sanremo !, a réagi Giovanno Toti, le président de la région Ligurie. Derrière le décor de fleurs que tu as détruit avec nonchalance, il y a l’histoire d’une ville entière et le travail acharné de nos floriculteurs. » L’élu invite l’artiste à aller visiter des serres. « A ton âge, on fait parfois des erreurs, mais on peut toujours se racheter et d’une erreur… peut naître une fleur ! ». Le maire de Sanremo, Alberto Biancheri, lui, a déclaré : « Parfois, quand quelqu’un fait une connerie, il suffit de demander pardon. »

« Je présente mes excuses à la ville des fleurs », a écrit Blanco sur Instagram à la mi-journée. Il a accompagné son message d'une photo sur lequel apparaît le texte d'un poème qu'il a intitulé Ariston. « Je t'ai fait pleurer, comme ma mère, Ariston. Tu m'as vu fragile comme un bébé et là, exactement là où tu m'as appris à courir, je suis tombé », peut-on lire. Et de conclure : « Au final, je suis moi-même. Je t'aime Ariston, de toute ma folie. » C'est ainsi que le jeune chanteur, qui a représenté l’Italie en duo avec Mahmood à l’Eurovision l’an passé après avoir remporté le festival de Sanremo, sespère s'être retiré une épine du pied.