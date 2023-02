Après avoir traversé quelques remous, Les Déferlantes ont, enfin, trouvé un port d’attache. Le festival catalan, qui avait prévu de poser son barnum à Perpignan (Pyrénées-Orientales), avait été sommé par Indochine, puis Louise Attaque, à l’affiche de l’événement, de trouver un autre lieu. Pas question, pour les deux formations, de se produire dans une commune dirigée par Louis Aliot (RN). Sinon, elles auraient annulé purement et simplement leurs concerts, avaient-elles fait savoir aux organisateurs.

L’équipe du festival avait dû se résoudre, à la hâte, à se mettre en quête d’un nouvel écrin. « Sans artistes, pas de festival. Nous sommes contraints de renoncer à cette implantation », avaient déploré les organisateurs. Après avoir étudié bon nombre de propositions, ils ont finalement jeté l’ancre dans les jardins du Lydia, au Barcarès (Pyrénées-Orientales), le célèbre paquebot désaffecté, devenu l’emblème de la commune.

« Un lieu dimensionné et adapté »

Le lieu, situé au bord de la Méditerranée, « respecte les normes de sécurité et les conditions techniques des artistes, présente de grandes zones de parkings, un camping ombragé à proximité, des offres d’hébergements satisfaisantes, ainsi qu’un lieu dimensionné et adapté pour accueillir le public et les plus grands artistes de notre belle programmation », se réjouit l’équipe du festival. Pour l’heure, apprend-on à 20 Minutes, ce changement de lieu n’affectera pas la jauge du festival : 30.000 festivaliers sont attendus.

Ce n’est pas le premier gros événement musical qui s’installe au Lydia. Electrobeach, l’un des plus gros festivals electro outdoor en Europe, a reçu ici David Guetta, Calvin Harris ou Martin Solveig. Les Déferlantes auront lieu du 6 au 9 juillet. Sting, Soprano, David Guetta, et Big Flo & Oli sont attendus. Et Indochine et Louise Attaque, bien sûr.