Les artistes belges ont une place de choix aux Victoires de la musique. Alors que Stromae est cité dans quatre catégories pour la 38e édition de la cérémonie qui récompense les artistes musicaux francophones, Angèle est, elle, citée dans trois catégories. De même pour le rappeur Orelsan. Stromae, de retour après une pause imposée par un burn-out, est en lice pour les trophées d’artiste masculin, de l’album (Multitude), de la chanson (L’enfer) et de la création audiovisuelle de l’année pour le clip Fils de joie.

On entendra beaucoup parler de la Belgique lors de la cérémonie qui se déroulera le 10 février, puisque Pierre de Maere, autre artiste de ce pays, s'impose avec deux nominations, tandis que Mentissa, également Belge, est citée une fois.





En 2022, les Victoires de la musique avaient été écrasées par Orelsan et Clara Luciani. Le rappeur avait signé un triplé dans les catégories artiste masculin, chanson (L’odeur de l’essence) et création audiovisuelle de l'année pour son documentaire Montre jamais ça à personne. La chanteuse avait, elle, réalisé un doublé avec le trophée d’artiste féminine et le prix de l’album de l'année (Coeur).

Toutes les nominations :

Artiste masculin :

Bigflo & Oli

Grand Corps Malade/Ben Mazué/Gaël Faye (pour leur trio Ephémère)

Stromae

Artiste féminine :

Angèle

Izïa

Pomme

Album de l’année :

Jeanne Added, By your side

Pomme, Consolation

Grand Corps Malade/Ben Mazué/Gaël Faye, Ephémère

Stromae, Multitude

Angèle, Nonante-cinq la suite

Chanson :

Juliette Armanet, Flamme

Clara Luciani, Coeur

Stromae, L’enfer

OrelSan, La quête

Pierre de Maere, Un jour je marierai un ange

Création audiovisuelle :

Bigflo & Oli (avec Julien Doré), Coup de vieux

Stromae, Fils de joie

OrelSan, La quête

Concert :

Juliette Armanet

Clara Luciani

OrelSan

Révélation masculine :

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola (quatre prétendants au lieu de trois, car cas d’ex-aequo)

Révélation féminine :

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album le plus streamé pour un artiste :

Ninho, Jefe

Album le plus streamé pour une artiste :

Angèle, Nonante-cinq