Ça fait deux heures que vous êtes là, à la soirée « détails chic et choc » organisée par votre cousine Isabelle. Les invités du Nouvel An sont sympas mais vous restez près du bar à enchaîner les Spritz. Danser, ça vous dirait bien mais pas sur du Daft Punk. « Je me suis fait les croisés, tu connais », voilà l’excuse que vous balancez à Isabelle dès qu’elle veut vous entraîner sur le dance floor. Et puis miracle, J’irai où tu iras (merci Céline) est lâchée par le DJ. S’en suivent Levitating de Dua Lipa, Heart of Glass de Blondie, Alright de Jain, Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler ou encore Proud Mary de Tina Turner… bref, c’est la foliiiiiiiiiiiiie et le parquet va prendre cher.

Si la playlist ci-dessus est librement inspirée des goûts des journalistes de la rédaction de 20 Minutes, elle peut être allongée… avec vos choix, qui, on en est certains, rejoindront notre compil' « Nouvel An 2022 Minutes ».

Alors dites-nous quelle est LA chanson qui vous fait brûler le dance floor ? Quel est l’artiste qui systématiquement vous fait rejoindre la piste de danse ? Dites-nous quel titre vous réveille en soirée, qu’il soit de 2022 ou de 1976. Expliquez-nous pourquoi cette chanson vous fait tant bouger ? Pourquoi elle vous parle tant, ce qu’elle vous rappelle (moments de joie, Nouvel An de la lose, première danse endiablée, etc.). Dites-nous si vous avez une choré bien précise ou si vous allez le plus loin possible sans avoir peur de la transpi. Et dites-nous également si vous l’écoutez en voiture, dans le salon ou en vous lavant les dents chaque matin pour vous ambiancer tout.e seul.e.