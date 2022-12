Jeudi soir, Damso est rassuré : aucun match de la Coupe du monde ne vient perturber son concert. La veille, le rappeur belge a dû annoncer à ses fans les résultats de France-Maroc en direct. « On est en finale, on est finale », a fini par scander la fosse. Cette fois, Damso a tout Bercy pour lui et l’attention du public n’est rivée que sur la scène. Ses fans oublient enfin les Bleus quelques instants pour suivre les lyrics (à la perfection on doit l’avouer) malgré la rapidité du Dams.

La réaction de Damso lorsque des supporters 🇫🇷 ont fêté leur victoire contre le Maroc en plein concert à Bercy :



"Comme j'ai le seum parce que je suis belge je vais continuer le concert." 😂



Difficile de passer à côté de la présence scénique du rappeur, mais aussi de la scénographique imaginée pour le QALF Tour. Les illustrations sont impeccablement travaillées reprenant l’univers du rappeur. Toute cette esthétique est ponctuée par moments de grosses flammes (qui ont le mérite de réchauffer le public frigorifié).

Voyage voyage

Le timing est millimétré et ne laisse pas un moment de répit au public. Les musiques s’enchaînent et tout est carré. L’organisation donne l’impression d’une pièce de théâtre en plusieurs actes. Après l’acte introductif, Damso enchaîne sur une partie qui bounce. « Vous voulez voyager ? », demande-t-il avant de lancer une grande séquence d’afro-beats.

Puis, temps calme, celui pour Chialer. La voix de son fils dans l’introduction Deux toiles de mer transporte la salle. Damso se pose sur son tabouret, une nuit étoilée s’affiche derrière lui. Tout va bien. Paris est enfin apaisé.

Les fans mitigés sur les invités

On doit l’avouer, il y a bien cette partie dédiée aux featuring qui nous a laissés sceptique. Les feats s’enchaînent et les invités ne peuvent pas toujours être là. Et c’est normal. On les regarde à l’écran, mais finalement le public suit quand même les paroles. « Ce n’était pas mon moment préféré du concert », avoue même une fan en sortant de la foule. Nous non plus, mais bon tout le monde a quand même chantonné à la place de Disiz.

Jeudi, les deux invités Gazo et Kalash criminel ont quelque peu déçu les fans. « Gazo était à chier en live. Il y avait un écart énorme entre Damso et lui », nous avoue crûment l’un d’eux à la sortie de l’Accor Arena. D’autres au contraire sont ravis. « C’était l’invité que je voulais », s’exclame un de nos voisins pendant le concert avant de reprendre les lyrics avec les deux rappeurs. Il y en aura pour tous les goûts donc.





GAZO est présent au Bercy de DAMSO ce soir pour interpréter « BODIES » 🤩🔻



Qui aime like follow de Lyon à Paris

A la fin du concert, le public est ravi. « Il a vraiment fait toutes les chansons que je voulais », s’enthousiasme un lycéen venu voir le concert. Avant d’avouer : « S’il n’avait pas fait Morose à la fin, là j’aurais été déçu ». Parmi les fans, on retrouve également Alice qui connaissait par cœur le déroulé du concert. Et pour cause, elle était déjà dans le public lors de sa date à Lyon, mi-novembre. « Mais pendant ce concert, il avait mal au dos et il avait l’air vraiment de souffrir », se souvient la trentenaire.

Cette fois, la Lyonnaise est heureuse de retrouver Damso en pleine forme. « Là, j’ai l’impression que c’était un concert différent alors que c’était la même tracklist. Peut-être que le son changeait par rapport à la salle Tony-Garnier, là c’était plus fort », compare Alice. Mais d’ailleurs à quoi bon revenir à Paris alors qu’elle l’a déjà vu le concert ? « A Lyon, ce n’est pas pareil. Par exemple, il n’y a jamais d’invités sur scène. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils ne viennent jamais », regrette-t-elle.





La où je trouve mon vrai bonheur, dans les concerts et l’énergie qui s’y dégage ♥️Damso ce soir à Paris Bercy c’était fou. #damsobercy

Ce samedi soir, Damso retrouvera son public pour sa dernière date parisienne avant de s’octroyer une petite trêve hivernale. Prochaine étape de la journée : le Canada fin janvier.