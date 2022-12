Il arrive avec « beaucoup d’humilité et d’excitation » à la baguette d’une des plus célèbres formations symphoniques de France. Le jeune chef d’orchestre finlandais Tarmo Peltokoski, 22 ans à peine, a été nommé mardi directeur musical de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse (ONCT), en remplacement du Russe Tugan Sokhiev qui avait démissionné au début de la guerre en Ukraine.

Peltokoski, un produit de l’Académie Sibélius à Helsinki, fait partie de la nouvelle génération de brillants chefs d’orchestre finlandais à l’instar de Klaus Mäkela, 26 ans, directeur musical de l’Orchestre de Paris et du Concertgebouw d’Amsterdam. Très sollicité, également pianiste, il est le directeur musical de l’Orchestre symphonique national de Lettonie (jusqu’en 2025), a reçu le titre de « chef invité principal » en janvier 2022 par la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et vient d’être nommé chef invité principal de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam à compter de la saison 2023/2024.

Un contrat de cinq ans

Choisi par le maire de la Ville rose Jean-Luc Moudenc (ex-LR), le chef, qui a déjà dirigé deux fois l’orchestre toulousain, notamment en septembre à la Halle aux Grains, occupera son nouveau poste à compter du 1er septembre 2024, jusqu’en 2029. Il dirigera aussi en fosse six productions de l’Opéra national du Capitole en cinq saisons.

« Le processus de réflexion mené depuis 2020 par Toulouse Métropole avec l’Orchestre et ses musiciens nous permet de faire ce choix ambitieux et enthousiasmant, qui tourne résolument l’orchestre vers l’avenir et confortera encore davantage Toulouse au rang des meilleures formations symphoniques », indique Jean-Luc Moudenc dans un communiqué.





Tarmo Petelkoski succède à @tsokhiev à la tête de l'@ONCT_Toulouse! Quelle bien belle nouvelle! Les musiciens et la Ville ont convaincu ce talent exceptionnel d'écrire une nouvelle page musicale à Toulouse. Bravo à tous!@jlmoudenc @Toulouse pic.twitter.com/a3nm6lnzcl — Thierry d'Argoubet (@T_d_Argoubet) December 13, 2022

Le jeune prodige a la difficile tâche de succéder à Tugan Sokhiev, très aimé par ses musiciens et dont l’aventure toulousaine s’est terminée sur une forme de malentendu quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le maestro russe s’était dit sous pression pour prendre position, en référence à une lettre du maire de Toulouse lui disant qu’on attendait de lui qu’il s’exprime sur la guerre avant un concert.

Sokhiev avait affirmé ne pas supporter que son « désir de paix » soit mis en doute et dénoncé la « culture d’annulation ». Il avait démissionné en même temps du Capitole et du Bolchoï.