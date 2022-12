Les presque 60.000 festivaliers accueillis pendant quatre jours n’auront pas suffi à faire exploser la cagnotte. Aux Trans Musicales, la contribution environnementale mise en place pour la première fois n’a pas connu un immense succès. Selon les organisateurs, un peu plus de 14.100 euros avaient été récoltés mardi soir. Un montant conséquent mais qui reste très loin de l’objectif final de 60.000 euros. Notez que 10.000 de ces 14.000 euros ont été versés par l’organisateur. Les dons des particuliers et des pros ont donc été marginaux. « Il s’agit vraiment d’une expérimentation. On n’aura pas de regret par rapport au montant, on refera cela l’an prochain », promet Xavier Paillat, responsable développement durable et solidaire à l’association des Trans Musicales.

Cette somme correspond à « la conversion en euros des 750 tonnes de CO2 émises par les transports des artistes et des publics en moyenne sur une édition », avaient expliqué les organisateurs. En mettant à contribution les festivaliers, les Trans espéraient compenser l’empreinte carbone notamment liée à la venue des artistes français mais surtout internationaux. « L’idée, c’était de dire qu’on est bien conscient que toute action humaine, tout événement a un coût écologique », souligne Xavier Paillat. Un quart des artistes « viennent de très loin » notamment des Etats-Unis, d’Afrique ou du Proche-Orient.

Les cashless pour faire monter la cagnotte ?

Le festival espère toujours pouvoir collecter quelques fonds, notamment par le biais du remboursement du cashless. Ce porte-monnaie virtuel dont sont dotés tous les festivaliers n’est pas toujours vide à l’issue des cinq jours. Au moment de demander leur remboursement, les festivaliers peuvent toujours en reverser une part pour la contribution environnementale. L’ensemble de la somme sera reversé à des organismes agissant pour la réduction des émissions de carbone.

Ce n’est pas la première action environnementale mise en place par le festival dénicheur de talents. Une restauration écoresponsable, parfois végétarienne, l’interdiction du plastique jetable ou la mise en place de navettes ont déjà été instaurées.