Quels souvenirs garderez-vous du chanteur Michaël Benjamin alias Mikaben ?

C’est l’épilogue tragique d’un concert qui s’annonçait magique. Samedi, à l’Accor Arena à Paris, le groupe Carimi célébrait ses retrouvailles, six ans après sa dissolution, devant près de 15.000 spectateurs. Un moment de fête qui a viré au drame, lorsque l’un de ses invités et ami de longue date, le chanteur Mikaben s’est effondré sur scène vers 23 heures, quelques minutes, après sa prestation avec le groupe haïtien.

Malgré l’intervention rapide des secours, les applaudissements nourris du public et les prières de tous ceux et celles présents, le chanteur de 41 ans n’a pas pu être réanimé et est décédé peu après minuit. « Lors du concert de Carimi, l’un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d’artiste est décédé à la suite d’un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours. Toute l’équipe de l’Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve. Nos pensées vont aussi vers Claude Cyndecki, son producteur, ainsi que vers ses fans, choqués par cette soudaine disparition », a déclaré sur Twitter l’Accor Arena. Un dépôt de gerbe de fleurs aura lieu en son honneur, ce lundi soir devant la salle de spectacle.









Du Premier ministre haïtien, en passant par des artistes internationaux, originaires d’Haïti, comme Wyclef Jean et Jason Derulo, les hommages se succèdent pour saluer la mémoire de cette référence de la musique haïtienne. Samedi soir, ce papa de deux enfants, qui s’apprêtait à accueillir son troisième enfant avec son épouse, a galvanisé la foule en chantant les morceaux Baby I Miss You et son célèbre Ou pati ( « Tu es parti » en français). Sa disparition laisse ainsi la musique caribéenne en deuil.





Je regarde les vidéos du concert et ÇA N'A AUCUN SENS. Mikaben a répété pendant des jours avec Carimi. Ce soir, il était là avec nous sur scène. Et d'un coup, il est parti?! Il est venu nous faire passer une si belle soirée pour ne pas rentrer auprès des siens… Fôs. Courage 🤍 pic.twitter.com/mYT792l3tq — Sélène Agapé (@SeleneAgape) October 16, 2022







