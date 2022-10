Le concert était tant attendu par leurs fans, six ans après leur séparation, les membres de Carimi se retrouvaient sur scène à l’Accor Arena de Paris, où ils avaient invité pour l'occasion le chanteur Michael Benjamin. Tous ensemble, ils devaient célébrer les 20 ans du groupe. Le concert s’est déroulé avec brio et les fans festoyaient sur le célèbre titre Ou Pati.

Mais peu avant 23 heures, le chanteur haïtien Michael Benjamin dit « Mikaben » s’écroule en sortant de la scène. Les secours arrivent vite sur place et tentent de réanimer l’artiste, en vain. Une heure plus tard, peu après minuit, le décès de Michael Benjamin était prononcé. Le concert a été interrompu et la salle évacuée.





Fin du concert. On doit évacuer la salle, annonce Mickael Guirand. « C’est très compliqué », a-t-il dit.

« On a besoin de prières » pour Mikaben, réclame le chanteur de Carimi.

Des personnes s'évanouissent dans la salle. — Frantz Duval (@Frantzduval) October 15, 2022



« Tu auras tout donné à Haïti, tout donné à la musique »

Sur Twitter, les hommages au chanteau s’enchaînent. « J’ai une pensée spéciale pour toute la famille de Mikaben, pour ses proches, amis et fans », écrit Frantz Duval, le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste.





Dernière chanson. Derniers instants. #ripmikaben #mikaben #carimi pic.twitter.com/8RCc293OPb — Joana Vertueux (@Joana_vtx) October 15, 2022



« Mourir sur scène à l’Accor Arena à Paris si jeune à 41 ans. Quelle tristesse. Tu auras tout donné à Haïti, tout donné à la musique », témoigne un autre internaute. Notre journaliste Sélène Agapé était également présente au concert.

Le concert ne méritait pas de se finir ainsi, après 2 reports et 6 ans d'attente… Mika était avec nous, il nous a fait chanter, hurler, danser… Il était tellement fier d'être là. Il était devant nous. Et la seconde d'après c'est fini… Il est mort sur scène 💔 Je suis choquée https://t.co/4uemblhSHs — Sélène Agapé (@SeleneAgape) October 15, 2022







Dans un communiqué, publié ce dimanche sur Twitter, l'Accor Arena a également apporté son soutien aux proches et aux fans de l'artiste : « Hier soir lors du concert de Carimi, l’un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d’artiste est décédé à la suite d'un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours. Toute l’équipe de l’Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve. Nos pensées vont aussi vers Claude Cyndecki, son producteur, ainsi que vers ses fans, choqués par cette soudaine disparition. »