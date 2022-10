On s’attendait à un retour « à la normale ». Les fans de métal pourront en fait profiter d’un jour de musique et de kiff supplémentaire. Après « l’édition du siècle », qui a rassemblé plus de 400.000 personnes sur deux grands week-ends à Clisson (Loire-Atlantique), en juin dernier, les organisateurs du Hellfest ont annoncé ce lundi que le festival se tiendra non pas sur trois, mais sur quatre jours l’année prochaine.





Chapter XVI



15 - 16 - 17 - 18 June 2023



Tickets on sale soon. #hellfest #hellfest2023 pic.twitter.com/31gn3KpSFI — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) October 3, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Si le Hellfest a dévoilé les dates de l’événement, qui se tiendra donc du 15 au 18 juin, rien n’a filtré sur la programmation de cette 16e édition. La date de l’ouverture de la billetterie n’est pas encore connue non plus, mais les tickets seront disponibles « bientôt », promettent les organisateurs dans une courte vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux.