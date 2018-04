Le chef d'orchestre français Jean-Claude Malgoire est mort

Le chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire, le 12 janvier 2017 à Tourcoing. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Il était spécialiste du baroque et des musiques rares. Le chef d’orchestre Jean-Claude Malgoire est mort à 77 ans dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé l’Atelier lyrique de Tourcoing (Nord), dont il était directeur artistique.

Avec 150 enregistrements et plus de 7.000 concerts à son actif, il a exhumé inlassablement des œuvres enfouies du répertoire classique, mettant un point d’honneur à jouer avec des instruments d’époque.

La certitude d’avoir « gagné la partie »

Il était également renommé pour faire jouer les partitions de manière plus enlevée, notamment Mozart. En janvier 2017, il confiait avoir la certitude d’avoir « gagné la partie », en se félicitant que « même dans les festivals aussi conventionnels qu’Aix, on joue Mozart avec des instruments originaux ».

Né à Avignon en 1940 d’un père magasinier et d’une mère d’origine italienne, il était venu à Paris alors qu’il n’avait que 16 ans. Après des études au conservatoire dans la capitale et ses débuts à l’orchestre de Paris, il fonde un ensemble de musique ancienne, La Grande Ecurie et La chambre du Roy en 1967. Sa renommée l’a conduit à diriger des bandes originales de film, comme pour Ridicule, en 1996, et à se produire sur tous les continents.