VIDEO. The Weeknd a sorti un nouvel album, «My Dear Melancholy»

The Weeknd le 5 novembre 2017 à Cannes. — Niviere/NMA2017/SIPA

Pour une fois, il ne s’agit pas de ses histoires d’amour avec Selena Gomez ou Bella Hadid, mais bien de musique. Comme prévu, The Weeknd a sorti un nouvel album jeudi : My Dear Melancholy. Le projet de six chansons compte deux collaborations avec Gesaffelstein et des productions de Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk, Skrillex, Mike WILL Made-It, Daheala, Cirkut et Marz.

Le dernier album de The Weeknd, Starboy, est sorti en novembre 2016. Il avait été récompensé par le Grammy Award best Contemporary Urban Album [meilleur album contemporain de musique urbaine]. Récemment, le chanteur a collaboré avec Kendrick Lamar pour le single de Black Panther, Pray for Me. Sans oublier sa présence en featuring sur le morceau Come Thru issu de la mixtape Edgewood du rappeur d’Atlanta Trouble.