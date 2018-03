VIDEO. «Africa»: Julien Doré invite Dick Rivers dans son dernier clip

Dick Rivers et Julien Doré dans le clip d'«Africa». — Capture d'écran - J. Doré - B. VDH.

C’est l’un des inédits figurant sur Vous & Moi, le dernier album de Julien Doré, sorti il y a deux semaines. Au milieu des versions acoustiques des morceaux de son opus &, le chanteur a voulu faire figurer sa reprise d’ Africa, le tube de Rose Laurens, qu’il interprète en duo avec Dick Rivers.

Le clip de ce morceau coréalisé par Julien Doré et Brice VDH, a été mis en ligne lundi. On y voit Dick Rivers et Julien Doré pousser la chansonnette dans un bistro sans prétention de Pacy-sur-Eure, en Normandie. Dehors, le ciel est bas et lourd, chargé en nuages noirs et l’ambiance générale est à la mélancolie.

« Dick Rivers me sort une voix folle »

Julien Doré avait raconté à 20 Minutes la genèse de cette reprise. « J’étais dans le Sud, en voiture, et, en entendant Africa à la radio, je me suis rendu compte que je la connaissais par cœur, que l’arrangement était cool. J’ai trouvé ça bizarre de ne pas avoir pensé à la reprendre plus tôt », confiait-il.

Et de poursuivre : « Donc j’entends le texte et je sais que je peux l’emmener ailleurs. Arrivé chez moi, je me mets au piano, je trouve cet arpège qui teinte la chanson de quelque chose de plus dark et hypnotique et je commence à faire l’arrangement. Je me suis dit que ce serait bien que ce soit une conversation. J’ai appelé Dick Rivers, que je connais depuis des années et qui me sort une voix folle, dans les bas, j’ai halluciné. Cela transforme la chanson en une sorte de version chamanique d’un dialogue père/fils. » Et le résultat est plutôt réussi !