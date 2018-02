Sanremo 2018: Vous connaissez mieux ce mythique festival italien que vous ne le pensez (on vous le prouve)

Le groupe Lo Stato Sociale (au fond) et la danseuse Paddy Jones, sur la scène du Théâtre Aristion, lors du festival de Sanremo, le 6 février 2018. — Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

La 68e édition du festival de la chanson italienne s’est ouverte mardi à Sanremo (Ligurie, Italie) et se poursuit jusqu’à samedi.

Le gagnant de la finale de samedi pourra représenter l’Italie au prochain concours Eurovision avec sa chanson. S’il refuse, la proposition sera adressée à l’un des dix-neuf autres artistes en lice.

La première soirée, mardi, a été suivie par 11.6 millions de téléspectateurs en moyenne. Le rendez-vous est aussi mythique en Italie qu’il est méconnu en France. Quoique…

C’est une institution de la culture populaire italienne. Le Festival de Sanremo a débuté mardi soir en fanfare : 11.6 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous sur la Rai 1, soit 52 % de part d’audience ! Et ça continue ce mercredi soir et les suivants, jusqu’à l’ultime rendez-vous de samedi qui sacrera son gagnant parmi les vingt candidats en lice. Si seuls 55 kilomètres séparent Sanremo de Nice, l’événement, qui en est à sa 68e édition, n’est que peu, voire pas du tout connu de notre côté des Alpes. Quoique, vous en savez sans doute plus à son sujet que vous ne le pensez. La preuve…

C’est l’Eurovision avant l’Eurovision

Le plus simple pour faire comprendre le concept du Festival de Sanremo aux béotiens est de le comparer à l’Eurovision. Il s’agit en effet d’un concours de chansons italiennes. Pour schématiser encore plus, si, en France, on avait un événement similaire, on y croiserait sans doute aussi bien, dans la catégorie des « Big » - la principale -, Elodie Frégé que Maxime Leforestier ou Zazie, Patrick Bruel que les Kyo ou Jean-Louis Aubert… Bref, des talents de toutes les générations, ayant un minimum roulé leur bosse. Cette année, leurs équivalents transalpins se nomment Ermal Meta, les Vibrazioni, Luca Barbarossa ou Nina Zilli.

Et comme dans le concours européen de chansons, il y a un classement établi à partir des votes des téléspectateurs (comptant pour 40 % dans le résultat final), de suffrages des journalistes de la salle de presse (30 %) et, c’est son originalité, d’un panel représentatif de la population italienne (30 %). Depuis quelques années, le gagnant remporte l’opportunité de représenter l’Italie à l’Eurovision avec sa chanson. S’il décline, la proposition sera faite à un autre concurrent… Rendons cependant à César ce qui appartient à César : c’est le festival de Sanremo, créé en 1951, qui a inspiré le concours de l’Eurovision, dont la première édition s’est tenue en 1956.

L’affaire Tenco

Quand le divertissement tourne au fait divers… En 1967, Dalida et Luigi Tenco présentent Ciao amore, ciao au festival. La chanson ne se qualifie pas pour la finale.

La chanteuse part tout de même faire la fête tandis que son amoureux préfère rentrer à l’hôtel. C’est là que se noue le drame : lorsque Dalida revient dans la chambre, elle découvre Luigi Tenco mort, une balle dans la tête. Un message du jeune chanteur aurait été retrouvé sur place : « Je n’ai voulu que le bien au public italien et je lui ai dédié inutilement cinq ans de ma vie. Je fais ceci non parce que je suis fatigué de la vie (pas du tout) mais comme un acte de protestation contre un public qui envoie Io tu e le rose en finale (…). J’espère que cela servira à ouvrir des yeux… Ciao. Luigi. » Dalida est dévastée – le biopic de la chanteuse sorti l’an passé évoque clairement ce douloureux épisode. Au fil des ans, le doute demeurera sur les circonstances de la mort du chanteur mais, en 2006 l’affaire sera officiellement close et restera fixée sur la thèse du suicide.

Un paquet de tubes

Parmi les lauréats du concours, un certain nombre sont connus du public français : Bobby Solo, Adriano Celentano, Toto Cutugno, Eros Ramazotti, Andrea Bocelli, Umberto Tozzi, Richard [alias Ricardo en Italie] Cocciante…

Mais ce ne sont pas toujours les chansons gagnantes qui ont traversé les frontières. Citons par exemple, Una lacrima sul viso, candidate en 1964, Sarà perché ti amo en 1981, L’Italiano en 1983 ou La solitudine de Laura Pausini qui a été primée en 1993 dans la catégorie « jeunes ».

Le méga-tube demeure Nel blu dipinto di blu, plus connu sous le nom de Volare (et reprise depuis, entre autres, par les Gipsy Kings), qui s’est imposée en 1958, a fini 3e de l’Eurovision la même année et est l’une des chansons italiennes les plus connues au monde. Le signe que le festival de Sanremo, c’est aussi un peu de notre mémoire collective.