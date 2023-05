Star d’un soir, et peut-être plus. Krys est à la cherche d’un talent pour monter sur la scène de l’Olympia, le 22 juin. L’opticien a décidé de prolonger la Fête de la musique dans la prestigieuse salle parisienne avec sur scène Anabel, Nelick et Synapson. Krys cherche un talent pour assurer la première partie de ces deux artistes et de ce groupe. Ce talent peut être solo ou en groupe.

Affiche de l'After Krys, soirée à l'Olympia, le 22 juin, pour prolonger la fête de la musique avec le groupe Synapson et les artistes Nelick et Anabel. L'opticien cherche un talent pour assurer la première partie. - Krys

Pour postuler, c’est très simple il suffit de publier une vidéo démo sur Instagram ou TikTok agrémentée du hashtag #AfterKrys. Et ce, avant le 4 juin. Un jury de trois personnalités du label Play Two – Emmanuelle de Hosson (directrice), Romain Froc (booker d’artistes) et Maxime Caillet (chef de projet) –, étudiera les candidatures. Le talent retenu sera révélé le 8 juin.