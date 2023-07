Avez vous déjà entendu parler de « post-Eurovision depression » ? On désigne ainsi le coup de déprime qui s’abat sur les aficionados du concours une fois la finale achevée et l’adrénaline retombée. Il en a été question mardi, à l’Etage du Gibus (Paris 10e) où 12 points, le podcast qui décrypte l’Eurovision a enregistré, devant plus de cent spectateurs et spectatrices, le dernier épisode de sa deuxième saison - dont la première partie est déjà en ligne.

Si le sujet a été évoqué, puisqu’il s’agissait de dresser le bilan des mois écoulés et de parler des spécificités de la compétition, l’humeur était cependant loin d’être morose. Avec une bonne dose d’humour, de répartie et une poignée d’extraits musicaux, l’équipe a permis aux fans de retrouver pendant quelques heures l’état d’esprit fédérateur de la compétition.





« L’interrogation était de savoir qui nous écoute »

Thomas Duseaux, créateur et animateur du podcast, a préparé-pendant six mois l’événement, dont 20 Minutes était partenaire. Il a vécu l’instant comme « un enchantement ». « C’était incroyable, exactement comme je l’envisageais, nous débriefe-t-il. On s’était donné l’audace d’enregistrer en public sans savoir si la salle serait pleine ou pas. La vraie interrogation de cette soirée, c’était de savoir qui nous écoute et si les gens allaient apprécier. »

Résultat : L’Etage du Gibus était plein et, si la majorité du public était francilienne, certains avaient fait le déplacement de loin. « Je suis une très grande fan de l’Eurovision et j’adore ce podcast qui en parle au-delà de l’aspect paillettes, donc cela me tenait à cœur d’être là », nous raconte Clémentine Schollaert, chercheuse sur le concours, venue de Bruxelles (Belgique) avec son copain. « Lui, n’est pas fan de l’Eurovision, précise-t-elle, mais il a passé une bonne soirée parce que l’équipe a mis une super ambiance. »

« C’est un public qui nous a beaucoup soutenus »

L’enregistrement s’est articulé autour des interviews des têtes d’affiche : Madame Monsieur, qui a représenté la France en 2018, et Gjon’s Tears, le candidat suisse de 2021. Ce dernier dit être venu « pour partager le plaisir [qu’il a] eu à participer à ce concours ». « Cette expérience est une des plus belles dans ma vie et ma carrière. C’est ce qui m’a permis de me faire connaître à l’international », poursuit l’artiste dont le premier album, The Game, est sorti au printemps.









Même son de cloche du côté du duo français. Emilie Satt a rappelé au micro que Jean-Karl Lucas et elle étaient « de fervents défenseurs » de l’Eurovision et de son concept. « Parfois, c’est vrai qu’on a envie qu’on nous parle d’autre chose, mais on ne refusera jamais de parler d’Eurovision, confiera, avant de partir, Jean-Karl Lucas à 20 Minutes. C’est important dans notre histoire, on sera toujours fiers de l’avoir fait. » Le duo en scène et couple à la ville n’a pas hésité à participer à l’enregistrement. Jean-Karl explique : « C’est un public qui nous a beaucoup soutenus, nous a donné beaucoup d’amour et c’est important de le rendre un petit peu. » Oubliez la « post-Eurovision depression », c’était une « post-Eurovision celebration ».