Minuit est passé depuis quelques minutes, ce dimanche 23 mai 2021, quand des millions de Françaises et Français vibrent à l’unisson à l’annonce des points de la finale de l’Eurovision organisé à Rotterdam (Pays-Bas). Barbara Pravi, candidate tricolore caracole dans les hauteurs avec sa chanson Voilà et le suspense est à son comble : la victoire semble à portée de main. La chanteuse finira à une (belle) deuxième place et conjurera ce soir-là la malédiction des résultats français en demi-teinte au concours.

Thomas Duseaux est ce soir-là dans le salon de ses parents. Ambiance confinée. « Cela faisait longtemps que je n’avais pas regardé l’Eurovision. Là, c’était l’occasion de le suivre à nouveau, en famille, à l’ancienne », raconte-t-il à 20 Minutes. Le trentenaire, qui n’est alors pas un aficionado du concours, ignore encore qu’il est sur le point de le devenir… « C’était tellement réjouissant de voir la France monter dans le classement. Il y avait une telle énergie, c’était grisant !, se remémore-t-il. Le lendemain, je me suis nourri de tous les reportages que l’on pouvait entendre à la radio. Tout le monde parlait de l’Eurovision avec beaucoup de fierté. Je me suis dit qu’il se passait un truc… »

« Faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas l’Eurovision s’y intéressent »

Quelques jours plus tard, il regarde à nouveau cette finale en compagnie d’amis. Parmi eux, Quentin Mauduit, qui raconte : « Avec Vincent [Escure], on faisait les commentaires en live et on accaparait le temps de parole. Je parlais de l’aspect géopolitique, lui, de la dimension artistique. » Thomas envisageait depuis plusieurs mois de créer un podcast et cherchait le bon sujet. La dynamique entre ses deux copains et leurs échanges passionnés l’ont convaincu que l’Eurovision était une thématique parfaite. Il soumet le projet à Quentin et Vincent, qui donnent instantanément leur accord.





Après un pilote - brouillon, du propre aveu des trois acolytes - enregistré au début de l’été 2021, 12 Points, le podcast qui décrypte l’Eurovision est officiellement lancé en septembre de la même année. Le thème du premier épisode s’est imposé comme une évidence : « Les origines de l’Eurovision ». Depuis, au rythme d’environ un à deux épisodes d’une heure par mois, le trio, qui convie parfois des invités - dont l’auteur de cet article - aborde le concours sous ses différentes facettes : de ses règles à la question des langues, du procès en ringardise qui lui est fait à sa perception à l’étranger...

« On est parti dans l’idée de parler de l’Eurovision différemment du traitement qu’en fait la majorité des médias. On s’adresse bien évidemment aux fans mais il nous tient à cœur de faire en sorte que ceux qui ignorent tout du concours s’y intéressent », explique Thomas. « Des proches qui se sont mis à nous écouter, au départ, simplement parce qu’ils nous connaissaient, sont revenus vers nous en disant : "Je ne pensais pas qu’il y avait toute cette histoire, tant d’enjeux, de sous-textes politiques…" On s’est alors dit qu’on a visé juste », embraye Quentin.

Ni du France Culture, ni du « Touche pas à mon poste »

Petit à petit, le podcast bâtit sa notoriété, notamment dans la communauté des fans du concours. Au départ, les audiences se cantonnent à quelque 400 écoutes mensuelles. Cette année, la moyenne tourne autour d’un millier d’écoutes par mois, avec des pointes au-delà des 6.000 durant la période de l’Eurovision. « C’est un super résultat car c’est un sujet de niche. Nous sommes hypercontents, glisse Vincent. Personnellement, je n’ai jamais pensé à avoir des écoutes, des followers, des bidules… Je voyais surtout qu’il n’existait pas de podcast francophone sur le concours disponible sur les sites de streaming. » Il y avait donc une place à prendre dans le paysage médiatique.





« On ne voulait pas faire du France Culture, ni du "Touche pas à mon poste". On fait du divertissement avec une humeur sympathique, tout en apportant une touche informative. Je pense qu’on a trouvé une ligne de crête », résume Quentin. « On essaie toujours de garder un côté frais, humoristique, de ne pas tomber dans le cours magistral », précise Vincent. « Notre ligne éditoriale plaît, confirme Thomas. On a un ton et des identités qui sont reconnaissables. Je refuse de censurer nos propos. C’est comme une discussion entre amis. Ceux qui nous écoutent aiment le podcast pour qui on est. »

« Un défi personnel »

Pour clore la deuxième saison, 12 Points… enregistrera le dernier épisode en public. La soirée - dont 20 Minutes est partenaire - se déroulera mardi, à l’Etage du Gibus (Paris 11e) devant quelque 120 personnes. « Avoir un public, c’est galvanisant. Je pense qu’on va se rendre compte de ce que les gens vivent quand ils écoutent notre podcast », se projette Vincent. Madame Monsieur et Gjon’s Tears, respectivement représentants de la France et de la Suisse aux concours Eurovision 2018 et 2021, ont été conviés à s’exprimer au micro. « Cette soirée est un défi personnel, reconnaît Thomas Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je les imagine. J’aimerais finir la saison par une grande fête pour marquer le coup. »

Le trio pense déjà à la saison 3, qui sera marquée par l’Eurovision Junior organisé à Nice en novembre. Et sera peut-être la dernière. « Notre plus grosse difficulté est logistique, nous devons nous organiser à trois alors que nous avons des vies privées et professionnelles denses. Donc nous sommes en pleine réflexion sur l’avenir de 12 points… Faire comme si c’était la dernière va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes », prédit son créateur. Une chose, cependant, pourrait remettre en cause les plans : une victoire de la France à l’Eurovision 2024. Thomas, en souriant : « Pouvoir couvrir le concours à domicile nous ferait lancer une saison 4 sans aucune hésitation. »