Ringarde, l’Eurovision ? Non. Le concours « n’a jamais été plus populaire », répond Noel Curran, le directeur de l’Union européenne de radiotélévision (UER) qui chapeaute l’événement. L’édition 2023, qui s’est tenue entre le 9 et le 13 mai à Liverpool (Royaume-Uni), a été suivie par 162 millions de téléspectateurs dans le monde, informe la BBC ce vendredi.

Un score total supérieur à celui de l’an passé (161 millions), mais inférieur à celui des années précédentes (183 millions en 2021, 182 millions en 2019…). Un différentiel d’audience qui s’explique en grande partie par le fait que le concours n’est plus retransmis en Russie et au Bélarus, exclus du grand raout musical depuis 2022.

Dans 13 des 39 pays où la compétition a été retransmise à la télévision, la part d’audience de la finale dépasse les 50 %. Ainsi, elle atteint respectivement 82.3 %, 85.5 % et 87.8 % en Suède, en Finlande et en Norvège et même 98.7 % (!) en Islande.

Au Royaume-Uni, pas moins de 9.9 millions de personnes étaient au rendez-vous de la finale, soit une part d’audience de 63 %.

4.8 milliards de vidéos vues sur TikTok

3.5 millions de personnes ont quant à elles regardé le concours le 13 mai sur France 2, soit 10 % de plus que l’an passé. La deuxième chaîne s’est classée en tête des audiences ce soir-là devant le téléfilm de France 3 et The Voice sur TF1.

L’Eurovision a aussi fait le plein en ligne. 7.6 millions d’internautes ont suivi la compétition sur la chaîne YouTube officielle, dont 3.2 millions pour les demi-finales des 9 et 11 mai.









Pour la deuxième année consécutive, TikTok était partenaire de l’événement. 4.8 millions de personnes ont choisi ce média pour regarder le show. Les vidéos mentionnant le hashtag #Eurovision ont quant à elles cumulé 4.8 milliards de vues entre le 30 avril (jour des premières répétitions) et le 15 mai (surlendemain de la finale).

Enfin, pour la première fois, les organisateurs de l’Eurovision ont ouvert les votes au « reste du monde », c’est-à-dire aux pays ne participant pas au concours. L’UER a constaté des votes en provenance de plus de 100 pays : Etats-Unis, Canada, Luxembourg, Nouvelle-Zélande… Un événement littéralement planétaire.