De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

Arrivée seizième de l’Eurovision 2023, dans la nuit de samedi à dimanche, La Zarra a récolté en tout 104 points pour la France avec Evidemment. Le détail des votes des 37 pays en lice a été révélé, 20 Minutes fait le point sur le cas français.

Côté jurys, les Suédois ont été les plus généreux puisqu’ils lui ont attribué 10 points. Viennent ensuite les jurés arméniens et finlandais avec 7 points chacun, puis leurs homologues lituaniens et danois avec 6 points. Les professionnels irlandais et espagnols lui ont décerné leurs 5 points, et le jury serbe ses 4 points. La chanteuse a aussi eu droit à 3 points des Pays-Bas et à 1 point de la Belgique.

Un point du « reste du monde »

En ce qui concerne les suffrages du public, La Zarra a récupéré 10 points des téléspectateurs arméniens, 8 des Norvégiens et 4 des Islandais. Elle a obtenu les 3 points de l’Albanie, de Chypre, de la Grèce, de la Roumanie et de la Slovénie, ainsi que les 2 points de l’Australie, du Portugal, de la Suède et de la Belgique. Nouveauté de cette édition, les votes du « reste du monde », c’est-à-dire provenant des pays ne participant pas au concours, lui ont permis de recevoir 1 point. Les publics israéliens, lituaniens, maltais et serbes lui ont aussi accordé 1 pion…

Les votes français

Pour être complet, voici les points attribués par le jury français :

12. Israël

10. Autriche

08. Finlande

07. Arménie

06. Suède

05. Portugal

04. Tchéquie

03. Suisse

02. Italie

01. Ukraine





Et les points décernés par le public français :

12. Arménie

10. Israël

08. Moldavie

07. Italie

06. Finlande

05. Portugal

04. Ukraine

03. Suède

02. Belgique

01. Norvège