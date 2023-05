De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

La Zarra a-t-elle fait un doigt d’honneur en apprenant le nombre de points qu’elle a reçus du public en finale de l’Eurovision, dans la nuit de samedi à dimanche ? « Absolument pas », répond l’artiste, qui a fini à la seizième place.

« Il faut comprendre que, bien que je représente la France, j’ai aussi une culture et c’est un peu générationnel, ce n’est pas un geste négatif, c’est un geste de déception que l’on utilise entre amis. Je peux comprendre qu’outremer (sic) [outre-Atlantique], ce soit considéré comme un autre geste », a-t-elle expliqué à chaud face aux journalistes tricolores en salle de presse.





Heu… La Zarra a fait un doigt ou bien ??? #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/Hy6KQ4tIZ5 — Stéphane Larue (@larueofficiel) May 13, 2023



Alexandra Redde-Amiel, assise au côté de La Zarra dans la green room au moment où elle a fait ce geste, ne l’a pas vu l’effectuer. « Je regardais en face », a déclaré la cheffe de la délégation française. « Elle l’a dit : c’est une geste qui veut dire que ce n’est pas grave. Je ne crois pas que La Zarra [ait voulu être irrespectueuse], elle est d’un respect avec les autres artistes… C’est un geste culturel. »

« Je pense qu’on est gagnants »

Sur les réseaux sociaux, l’image était relayée massivement, éclipsant complètement tout commentaire sur le résultat. « C’est pour cela que je crois qu’il est urgent que la presse remette l’église au centre du village, a affirmé Alexandra Redde-Amiel. Donc, maintenant que cela va être fait, il n’y aura pas d’événement. » Les heures à venir diront si elle a raison.

Concernant le fait que La Zarra aurait quitté la green room avant la fin de l’annonce des résultats. La chanteuse dit être partie car elle est restée assise de longues heures. « Et ma vessie est très petite. Je devais me lever pour aller me soulager », a-t-elle confié. Elle serait cependant revenue avant la conclusion du show.

Concernant son classement, aux portes du Top 15, l’artiste relativise. « Ce n’est pas grave. On est gagnants, on a une super belle chanson. Il y a des gens qui chantent la francophonie, qui [dans la salle] chantaient Evidemment - et je n’ai pas écrit des paroles faciles (rires). C’est incroyable. Je pense qu’on est gagnants rien qu’avec ça », a-t-elle déclaré.