De notre correspondant à Liverpool (Royaume-Uni)

Qui succédera au groupe ukrainien Kalush Orchestra ? La réponse dans la nuit de samedi à dimanche, à l’issue de la finale de l’Eurovision à la M & S Bank Arena de Liverpool. Sur le papier, une favorite se détache nettement parmi les vingt-six chansons en lice, mais les jeux ne sont pas faits. 20 Minutes passe en revue les artistes les mieux placés pour décrocher le trophée et imagine à quoi pourrait ressembler le top 10.

1. Finlande (Käärijä)

Le Finlandais au boléro vert fluo est le candidat qui a le plus le vent en poupe cette semaine. Il a marqué les esprits lors de la demi-finale de mardi avec son Cha Cha Cha déluré. La chanson est d’une efficacité redoutable et la mise en scène et mémorable. Il passe en milieu de show, juste après deux ballades, celles de l’Italie et de l’Estonie, donc il se démarquera davantage. La voie semble pavée pour sa victoire, à moins que…

2. Suède (Loreen)

A moins que ce que beaucoup prédisent se concrétise car, bien sûr, il ne faut pas oublier Loreen, la grande favorite des fans et des bookmakers qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, estiment qu’elle a une chance sur deux de s’imposer. La chanteuse, qui a déjà remporté le concours en 2012 avec Euphoria, chantera Tattoo, un morceau qui lui permet de déployer sa puissance vocale sur une scénographique épique.

3. Espagne (Blanca Paloma)

Attention coup de cœur. Il s’agit sans doute de la chanson en lice qui a en plus grande quantité l’ingrédient imparable pour remporter l’Eurovision : l’authenticité. La chanson « très personnelle » de Blanca Paloma est un hommage à sa grand-mère et, à travers elle, aux femmes et à leur force. Le flamenco se mêle à des sonorités modernes le temps d’un rituel païen musical. C’est envoûtant. Mais aussi très clivant, ce qui pourrait lui coûter quelques points.









4. Israël (Noa Kirel)

L’an dernier, l’Espagnole Chanel avait fini troisième avec SloMo, une chanson up-tempo assez générique et passe-partout qu’elle sublimait par son charisme et un pont dansé laissant bouche bée. Ce samedi, ce sera la candidate israélienne qui s’illustrera dans ce registre.

5. Italie (Marco Mengoni)

Il est une star en Italie. Il est auréolé de 71 disques de platine pour une carrière entamée en 2009. Et il s’apprête à se lancer dans une tournée des stades en Italie. Autant dire que Marco Mengoni n’a pas besoin de l’Eurovision pour briller. Ce type, c’est le charme et la force tranquille, mais avec ce qu’il faut de vulnérabilité pour finir de nous conquérir complètement. Avec Due Vite, il devrait s’attirer particulièrement les faveurs des jurys…

6. France (La Zarra)

Impossible n’est pas français. La Zarra le prouvera peut-être ce samedi soir mais la tâche pour conquérir le trophée s’annonce ardue. D’abord parce que la concurrence est très forte, mais aussi parce qu’elle passera relativement tôt sur scène. Elle sera la sixième à se produire et vingt autres artistes suivront. Si elle assure vocalement et que publics et jurys ne sont pas déstabilisés par le drapeau tricolore et le passage sur « la grande France », alors une belle place l’attend. Evidemment.

7. Australie (Voyager)

Promise, c’est du synth-metal bien gaulé qui se démarquera dans une deuxième moitié de finale un peu plan-plan. Le côté eighties est aguicheur et la prestation du groupe sur scène est une débauche d’énergie. On ne peut pas s’empêcher de remuer la tête en scandant les « ah-oh, ah-oh, ah-oh, oh-oh ». Il ne fait pas trop de doute que le jury saura réserver un bon stock de points à Voyager. L’inconnue est du côté du public qui a tendance à snober l’Australie.

8. Belgique (Gustaph)

On n’aurait pas misé grand-chose sur la candidature belge cette année, mais on doit bien reconnaître que Because of You reste en tête et se révèle fédérateur. On a plus l’impression d’être dans un club new-yorkais que dans une boîte d’Anvers, mais c’est aussi ça l’Eurovision : ouvrir les horizons et ne plus tenir compte des frontières.

9. Croatie (Let 3)

S’il faut miser sur un invité « surprise » dans le top 10, on met une pièce sur le groupe punk croate qui bénéficiera sans doute de son passage en avant-dernière position sur scène. Grosses moustaches et slip kangourous, la performance haute en couleur, bien que vocalement imprécise, trouvera forcément des aficionados pour voter pour elle. On peut prédire un flop côté jurys et une remontada côté public.

10. Ukraine (TVORCHI)

« Notre chanson parle des gens qui restent forts face à l’adversité », nous avait confié le duo. Bien sûr, dans le contexte de la guerre en Ukraine, le propos prend une dimension plus intense, mais Heart of Steel n’a pas le même potentiel émotionnel que Stephania avec laquelle Kalush Orchestra avait remporté l’Eurovision l’an passé. Aussi, s’il y a des votes de soutien, ils seront vraisemblablement considérablement limités par rapport à la vague compassionnelle de 2022.