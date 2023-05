De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

Il ne restait que dix places à prendre pour la finale de l’Eurovision de samedi et seize pays en lice sur la ligne de départ. La deuxième demi-finale de ce jeudi a rendu son verdict, sans grande surprise. Personne ne se faisait de souci pour les chances de qualifications des rockers australiens de Voyager, ni pour les Autrichienne Teya et Salena - dont le redoutable Who The Hell is Edgar ? et ses « po po po po po po » à répétition restent en tête - et pas davantage pour l’Arménienne Brunette… A raison, ce trio a bel et bien été plébiscité.

Le Belge Gustaph et son hymne queer fédérateur - sur lequel pas grand monde ne misait avant le début du concours - s’est lui aussi qualifié et on se dit qu’il ne serait clairement pas un intrus dans le Top 10 final…

Une deuxième finale pour la Lituanienne

C’est dans la poche également pour l’Estonienne Alika et sa ballade Bridges, pour le Chypriote Andrew Lambrou, la Polonaise Blanka, ainsi que pour la Lituanienne Monika Linkyté qui, après avoir participé en duo à la compétition en 2015, vivra sa deuxième finale de l’Eurovision.

Joker Out, représentant la Slovénie, disait vouloir chanter « pour les super flippés », mais n’avait pas trop de souci à se faire, il sera bien en finale, comme prévu, avec Carpe Diem.

En revanche, Piqued Jacks, autre formation rock de cette finale, venue d’Italie mais jouant pour Saint-Marin, fait partie des éliminés, de même que les représentants du Danemark, de la Roumanie, de la Grèce, de la Géorgie (malgré une bonne performance vocale) et de l’Islande.