De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

On savait que cela allait être la boucherie. La première demi-finale de l'Eurovision 2023 qui s'est déroulée ce mardi à la M&S Arena était celle au niveau le plus relevé. Quinze artistes étaient en lice pour décrocher un des dix tickets pour la finale de samedi.

Comme prévu, les favoris, la Suédoise Loreen, dont Tattoo cartonne en streaming, et le Finlandais Käärijä au Cha Cha Cha dément ont tenu leur rang - il ne serait absolument pas surprenant de les retrouver sur le podium dans quelques jours... Alessandra, pour la Norvège, s'est également qualifiée avec Queen of the Kings, permettant un carton plein nordique pour cette première demie.

Du punk croate et de l'énergie portugaise

L'originalité a payé pour la Croatie. Le groupe punk Let 3, qui s'est davantage démarqué pour son outrance que pour sa justesse, sera aussi de la partie samedi. Idem pour la Serbie et l'univers sombre et cauchemardesque mâtiné d'esthétique vidéoludique de Luke Black. La Portugaise Mimicat, elle, a su miser sur son entrain et son énergie pour s'adjuger l'adhésion du public. Le groupe Vesna, qui représente la Tchéquie, avec son hymne féministe et sa scénographie parfaitement maîtrisée, est également qualifié.

Le Suisse Remo Forrer, l'une des voix masculines les plus solides de cette édition, sera lui aussi en finale, tout comme l'Israélienne Noa Kirel et le Moldave Pasha Parfeni.

Le public a été en revanche moins sensible au duo de l'Azerbaïdjan sur lequel personne ne misait un kopek. Leur aventure eurovisionnesque s'arrête ici, tous comme pour leurs homologues de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Lettonie et de Malte.