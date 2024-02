PHOTOGRAPHIE Visible jusqu’au début du mois de juin dans 13 gares et stations de métro, cette exposition met en avant dix photographes français et internationaux

La RATP et Fisheye Magazine, qui décrypte le monde à travers la photographie contemporaine, ont décidé de s’associer et de proposer aux voyageurs une exposition sur le thème du sport revisité par l’image. Visible jusqu’au début du mois de juin dans quelques gares et stations de métro, cette exposition met en avant dix photographes français et internationaux. Le projet a obtenu le label « Olympiade culturelle » remis par Paris 2024. Aperçu en images.

Réalisation : Olivier JUSZCZAK