Bad Bunny, Rosalia, Franck Ocean, Kaytranada ou encore Blink-182 au menu, le tout au beau milieu de sculptures géantes posées sur les pelouses du Polo Field, à Indio, Californie. Cette année encore, Coachella, qui a entamé vendredi son deuxième week-end, fait kiffer des centaines de milliers de spectateurs. Mais qu’est-ce qui les attire en masse ?

Ron et Laurel citent « la météo parfaite », Val et Francesca le fait que « la moitié des artistes sont des étrangers ». Adam, lui, adore pouvoir venir habillé en cygne et être qui il veut. Ils racontent à 20 Minutes, en vidéo, leur plaisir à être sur place.