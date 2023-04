Les casseroles, c’est chouette. Mais assister à de vrais concerts, ça peut être sympa aussi. Notamment au mythique festival de Coachella, en Californie, qui repart ce week-end pour un deuxième tour lors de cette édition 2023.

Les centaines de milliers de festivaliers présents sur les pelouses d’Indio n’ont en tout cas pas attendu pour faire la fête autour de Bad Bunny, la première tête d’affiche hispanique du festival. Mais aussi Rosalia, Blink-182, Kaytranada, Frank Ocean, Angèle et plein d’autres.

20 Minutes était sur place et vous a concocté un petit best of des shows qu’il ne fallait pas rater. C’est juste au-dessus, là, en vidéo.