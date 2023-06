Une petite phrase, publiée sur les réseaux sociaux dans la matinée de mercredi, alors que la visite de trois jours d’Emmanuel Macron à Marseille touche à sa fin. « Je remercie Sabrina Roubache, Renaud Muselier, Martine Vassal de m’avoir permis de rencontrer le Président de la République. » Ses mots sont de Nicolas Pagnol, le petit-fils du célèbre cinéaste et écrivain marseillais.





💥💥Je remercie @SabrinaRoubache @RenaudMuselier @MartineVassal de m’avoir permis de rencontrer le Président de la République. — Nicolas Pagnol (@npagnol) June 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et ils sont loin d’être anodins, compte tenu du contexte. Depuis une dizaine de jours, une vive polémique entoure la gestion du Château de la Buzine à Marseille, plus connu sous le nom de « château de ma mère. » Alors que Nicolas Pagnol assurait jusqu’ici la présidence du lieu culturel, la ville de Marseille a décidé de changer de délégation de service public pour la gestion de ce bâtiment. L’appel à candidature a été remporté par l’association Centre de culture ouvrière, non sans les protestations de la droite marseillaise et de Nicolas Pagnol lui-même, qui a lancé une pétition recueillant à ce jour plus de 58.000 signatures.

Une rencontre dans une grotte

C’est peu dire que le sujet était épineux. Selon un article du Figaro paru dimanche, Nicolas Pagnol a porté plainte la semaine dernière, « menacé physiquement » et « a sollicité l’aide de tout l’appareil d’Etat, de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, jusqu’à l’Elysée » pour peser en sa faveur dans ce dossier. La semaine dernière, La Provence annonçait une rencontre entre Emmanuel Macron et Nicolas Pagnol mardi, au Mucem, alors qu’une visite présidentielle de trois jours à Marseille se profilait. Aussitôt, l’Elysée a fait démentir l’information.









Mardi encore, dans la matinée, un membre du service presse de l’Elysée démentait de nouveau, auprès de 20 Minutes Marseille, la présence de Nicolas Pagnol aux côtés du président de la République. Alors que s’est-il passé ? Selon des sources concordantes interrogées par 20 Minutes, Renaud Muselier, président de la région Paca rallié à Emmanuel Macron et proche de Nicolas Pagnol, aurait souhaité de longue date la présence de Nicolas Pagnol aux côtés du chef de l’Etat. Un souhait qui aurait mis mal à l’aise l’Elysée, sachant que cette présence aurait attiré les foudres d’un Benoît Payan avec lequel les relations macroniennes sont pour le moins d’ores et déjà fraîches. Pour autant, Nicolas Pagnol a fini par se retrouver aux côtés du président de la République, lors de l’inauguration de la grotte Cosquer.

« Pas d’échanges » selon l’Elysée

« C’est très gentil que Nicolas me remercie mais c’est Renaud qui l’a invité à la grotte Cosquer », précise la députée Sabrina Agresti-Roubache, ami intime du couple présidentiel. Les invitations à l’inauguration de la grotte Cosquer auraient en effet été gérées par la région en personne, et donc Renaud Muselier et ses équipes. « Ils se sont salués et ils se sont dit des trucs qui doivent rester entre eux, poursuit la parlementaire. C’est entre Emmanuel et lui. » Interrogé par 20 Minutes sur cette « rencontre », Nicolas Pagnol indique qu’il ne « souhaite pas communiquer à ce sujet. » « Il lui a simplement salué et serré la main, insiste un conseiller du président de la République. Il n’a pas eu d’échanges. »

Dans la droite marseillaise, plusieurs sources évoquent par ailleurs une longue entrevue « à l’issue positive » à Marseille entre la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et Nicolas Pagnol lors du déplacement présidentiel. Interrogé sur ce point également, le petit-fils de Marcel Pagnol indique qu’il ne « peut confirmer cette information ». Contacté, l’entourage de Rima Abdul-Malak n’a pas donné suite à nos sollicitations.

La droite vise des « irrégularités »

Par cette « rencontre », et la communication autour de cette dernière, laissant entendre un intérêt pour ce sujet dans les plus hautes sphères de l’Etat, Nicolas Pagnol et ses soutiens à droite cherchent nul doute à marquer des points dans une bataille politique déjà très virulente entre Benoît Payan et son opposition au sens large. Le fameux tweet a d’ailleurs été liké par des acteurs politiques marseillais de premier plan en la matière, du groupe de la droite au conseil municipal à Renaud Muselier, en passant Martine Vassal ou encore David Galtier, ancien candidat aux côtés de cette dernière aux municipales. Dans l’opposition du maire de Marseille, la résistance s’organiserait, avec, en préparation, une attaque devant le tribunal administratif, mené par un certain Me David Koubbi, avocat parisien connu notamment pour avoir défendu un temps l’ex-tradeur Jérôme Kerviel.

Dans le viseur : plusieurs irrégularités supposées dans l’attribution de cette délégation de service public. « Il y a des règles de droit, lance Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12 arrondissements où se trouve le château de la Buzine. Si Nicolas Pagnol dit vrai, le maire n’a pas le droit d’appeler un candidat d’une délégation de service public comme ça, par exemple. Des élus qui ont participé au processus de sélection ont donné aussi des détails sur les critères d’attribution sur les réseaux sociaux ! Nous voulons juste défendre le droit. »

Motion de soutien

« Moi, je suis bien emmerdée par cette histoire qui est sur ma circonscription, explique Sabrina Agresti-Roubache, qui a démarré sa carrière comme productrice de cinéma. Nicolas Pagnol, je ne connaissais pas très bien ce garçon, mais ça reste un héritage, un patrimoine. J’ai vu aussi le monde de la culture se mobiliser et être choqué. Pagnol a monté les premiers studios de cinéma à Marseille, il faut s’en rappeler. » « Il faut aussi assumer à un moment donner qu’il s’agit d’un choix politique, plaide Sylvain Souvestre. Le département [présidé par Martine Vassal] a commandé un audit qui prouve la gestion du château de la Buzine a été bonne ! » Le 23 juin, une motion de soutien a été déposée au conseil départemental par le maire LR d’Allauch, Lionel de Cala.

Une chape de plomb semble toutefois entourer ce dossier devenu explosif. Contactés, ni le cabinet de Martine Vassal, ni la mairie de Marseille n’ont souhaité s’exprimer sur ce sujet. « Je ne peux pas communiquer sur Pagnol et la Buzine », fait savoir l’adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, Jean-Marc Coppola. Quant à Renaud Muselier, il n’a pas donné suite à nos sollicitations. Le sujet de la Buzine devait être évoqué lors du conseil municipal de ce vendredi, avant d’être reporté au conseil municipal ajouté en dernière minute le 7 juillet prochain. Motif évoqué ? Les quinze jours nécessaires aux 101 élus pour étudier le dossier n’ont pas été respectés.