Connu pour son rôle dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Frederic Forrest est décédé vendredi à Santa Monica, aux Etats-Unis, selon Variety. Il avait 86 ans. L’information a été diffusée sur Twitter par la comédienne Bette Midler avec qui il avait partagé l’écran dans The Rose de Mark Rydell.

« Le grand et bien-aimé Frederic Forrest est décédé. Merci à tous ses fans et amis pour leur soutien ces derniers mois. C’était un acteur remarquable et un être humain brillant, et j’ai eu la chance de l’avoir dans ma vie. Il était en paix », a-t-elle rendu hommage.

Dans le chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola, Frederic Forrest a incarné Jay « Chef » Hicks, l’ancien chef de la Nouvelle-Orléans blessé sur le bateau de patrouille. On lui connaît la réplique : « Je ne suis pas venu pour ça, je n’ai pas besoin de ça putain, tout ce que je voulais c’était cuisiner ».