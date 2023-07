« Patrick Fiori est Corse, alors j’espère l’émouvoir pour qu’il se retourne », glisse un enfant avant de monter sur la scène de The Voice Kids. Pour son audition à l’aveugle, il a choisi une chanson dans la langue de l’île de Beauté. Une stratégie payante ? Réponse mardi dans le premier épisode de la neuvième saison du télécrochet de TF1 lancée à 21h10.

Si, dans cette édition, certains talents tenteront leur chance sur du Queen, du Adele ou du Balavoine, d’autres miseront sur du Hatik, du Annie Cordy ou du Stromae… Quoi qu’il en soit, comme dans la version adulte, on ne sélectionne pas à la légère le morceau avec lequel on va participer à l’émission. Le titre envisagé lors du dépôt de candidature n’est d’ailleurs pas forcément celui qui sera retenu pour le premier passage à la télévision. A chaque candidat de décider, souvent aiguillé par la production lors de la prise de tonalité, de ce qui lui permettra de mettre le plus de chances de son côté.

« Choisir une de nos chansons est à double tranchant »

Certains optent pour un tube dont les paroles font écho à leur vie et leur permettent de passer un message ou de livrer une prestation parfaitement incarnée. Ce sera le cas cette année, par exemple, avec un ado venu chanter SOS d’un Terrien en détresse. « J’aimerais mieux être un oiseau, j’suis mal dans ma peau »… Ce classique du répertoire francophone lui « parle » en tant qu’ancienne victime de harcèlement scolaire. Bonne pioche : les coachs lui ont dit avoir compris qu’il ne cherchait pas à « faire joli » mais à incarner chaque mot.

D’autres se portent vers des titres censés faire mouche auprès des coachs. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée », répond cependant Slimane, recruté cette saison sur le fauteuil rouge au côté de Nolwenn Leroy, Kendji Girac et Patrick Fiori. « Choisir une de nos chansons est à double tranchant, poursuit-il. Une petite a chanté Des milliers de je t’aime [l’un des titres du dernier album de Slimane] et m’a bouleversé. Mais, quand tu as écrit la chanson, au début, il y a une forme de pudeur qui t’empêche de te retourner. Tu te dis que c’est de l’autolèche de ta chanson. »

« Quand on s’attaque à une chanson de Kate Bush, c’est qu’on sait la chanter »

Tenter sa chance avec un morceau adoré par un des coachs est également risqué. Mais il semble y avoir des exceptions. « Je suis une grande fan de Kate Bush. Quand on s’attaque à une de ses chansons, c’est qu’on sait la chanter. Il n’y a aucun doute, estime Nolwenn Leroy, évoquant l’une des candidates sur lesquelles elle s’est retournée au bout de trois secondes. Dès la première note, je savais que ça allait être bien après, c’était impossible autrement. »

Enfin, s’il faut évidemment que la voix soit à la hauteur, il ne faut pas oublier de s’impliquer dans l’interprétation. C’est ce que rappellera Slimane à une enfant qui, cette saison, n’aura vu aucun fauteuil se retourner sur sa prestation avec un texte particulièrement imagé. « Tu as eu raison de chanter cette chanson, l’a-t-il rassurée. Si je peux me permettre un conseil c’est, à chaque fois, d’imaginer tous les gens dont parle le texte, comme un dessin animé. Comme ça, le film que tu vas avoir dans ta tête, on l’aura dans la nôtre. » A bon entendeur…