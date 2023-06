On imagine le casse-tête des agents immobiliers pour rédiger la petite annonce. Sur Le Bon Coin, cela aurait pu donner quelque chose du genre : « A vendre, abri de Cro-Magnon et Grotte du Sorcier, beaux volumes, vue imprenable sur la vallée de la Vézère, jolis décors rupestres qui donnent à l’ensemble un cachet historique incomparable. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Pas sérieux s’abstenir. »

Evidemment, cela ne s’est pas du tout passé comme cela. Pour une vente aussi exceptionnelle, il a fallu faire appel à des agents immobiliers un peu particuliers, rompus à l’exercice de la commercialisation de biens historiques. C’est l’agence Denniel Immobilier, antiquaires en immeubles, qui a ainsi obtenu le mandat de vente exclusif pour ces deux sites préhistoriques situés en Dordogne.

« On parle quand même de sites qui nous ramènent à l’histoire de l’humanité »

Même Guillaume Denniel, l’un des deux associés de l’agence, reconnaît cependant qu’il a entre les mains une affaire qui sort vraiment de l’ordinaire. « Notre première vente il y a huit ans était un mégalithe de la préhistoire dans le Morbihan, mais nous sommes plutôt habitués à la vente de châteaux historiques, explique cet historien de l’art, diplômé de l’école du Louvre et agent immobilier spécialisé dans le patrimoine. Là, on parle quand même de sites qui nous ramènent à l’histoire de l’humanité. L’abri de Cro-Magnon, c’est tout simplement le lieu emblématique de la découverte des squelettes qui ont donné le nom au premier homme moderne, l’Homme de Cro-Magnon, qui n’est plus ni moins que l’homo sapiens sapiens, c’est-à-dire l’homme moderne. » La découverte de l’abri avait été faite en 1868, lors de travaux en lien avec la voie ferrée. Les squelettes ont ensuite été transférés au Muséum national d’histoire naturelle à Paris.





L'abri de Cro-Magnon, dans la vallée de la Vézère, avait été découvert en 1868. - Denniel Immobilier

La Grotte du Sorcier, à Saint-Cirq, « renferme de son côté des sculptures rupestres uniques au monde : motifs géométriques, animaux et représentations humaines, dont la figure originale du Sorcier qui donne son nom à la grotte… Cette grotte est plus visuelle que Cro-Magnon, située à flanc de falaise et surplombant un magnifique village médiéval », poursuit notre historien-agent immobilier.





Sculpture rupestre sur la paroi de la Grotte du Sorcier - Denniel Immobilier

« Il a fallu dix ans et beaucoup d’argent pour obtenir la totalité de l’abri-sous-roche »

Si ces deux sites bénéficient de protections juridiques, puisqu’ils sont classés au titre des Monuments historiques, et au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, il s’agit bien de domaines privés. « Ce n’est pas parce que c’est Unesco ou Monument historique, que cela appartient forcément à l’Etat », précise Guillaume Denniel, même s'ils pourraient retomber dans le domaine public au terme de la vente.

Ils ont tous deux été achetés par un passionné de la préhistoire il y a une dizaine d’années : Jean-Max Touron. Celui-ci, déjà propriétaire de 22 sites dont 14 sont ouverts à la visite, s’est donné pour mission de les valoriser.

« Avant 2015, il n’y avait qu’une plaque en cuivre pour rappeler que nous étions sur le lieu de la découverte de Cro-Magnon, l’endroit servant essentiellement de déchèterie et de garage à voitures pour les voisins » indique Guillaume Denniel. « C’est Jean-Max Touron qui l’a mis en valeur, en y créant de la signalétique et un petit musée. Mais il lui a fallu dix ans et beaucoup d’argent pour parvenir à ses fins, car le site était morcelé entre plusieurs propriétaires, et il a dû racheter, une à une, des maisons dont il n’avait rien à faire, ainsi qu’un bout de voirie, pour obtenir la totalité de l’abri-sous-roche. »

« On ne vend pas des mètres carrés, on vend des lieux de mémoire »

Entretenir ces sites pour les rendre accessibles au public, a nécessité beaucoup d’investissement. « Jean-Max Touron a dépensé entre 500.000 et un million d’euros pour structurer l’endroit, sans compter le prix d’achat de chaque parcelle », détaille l’agent immobilier, pour justifier le prix de vente, affiché à 2.251.000 euros pour les deux domaines. « J’entends dire ici et là que c’est cher, mais on ne vend pas des mètres carrés, on vend des lieux de mémoire, justifie Guillaume Denniel. C’est toute la difficulté pour en fixer le prix : on peut le faire par comparaison, mais on n’a pas tous les jours un site Unesco à vendre, ou en fixant un prix de revient, c’est-à-dire ce que le propriétaire a investi dedans. »









Ces sites attirent aujourd’hui environ 20.000 personnes par an chacun, « et ils sont à peine à l’équilibre financier ». « Ils ont un potentiel pour attirer 100.000 visiteurs, assure Guillaume Denniel, à condition d'y développer un projet innovant. » A 82 ans, le propriétaire actuel « ne se sent plus de développer l’endroit », et cherche donc un repreneur avec un projet solide. L'Etat, qui lorgnerait dessus depuis quelques années, a confirmé il y a quelques jours par la voix du préfet de la Dordogne, qu'il se porterait « naturellement acquéreur », et le ministère de la Culture devrait faire prochainement une offre. « Nous sommes pour le moment dans l'attente de l'estimation par les Domaines », répond-on à la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) de Nouvelle-Aquitaine.

L'agence immobilière assure de son côté qu'elle ne peut « rien dévoiler » des offres en cours mais que « ce ne sont pas des sites qui se vendent en quelques semaines ». « Nous allons entamer un processus dans lequel nous allons évaluer le projet des éventuels acheteurs », promet Guillaume Denniel.