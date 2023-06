Nicky Doll, reine de France (Télévisions) ? Le point d’interrogation est sans doute superflu car, cet été, il sera difficile de passer à côté de la drag-queen sur nos petits écrans. Elle coanimera ce samedi, dès 21h10, « La grande soirée des cabarets », au côté de Stéphane Bern sur France 2. Dès le 30 juin, elle reprendra son rôle de présentatrice pour la deuxième saison de « Drag Race France », mise en ligne sur France.tv Slash et diffusée sur France 2. Puis, en août, elle sillonnera le monde dans « Les Voyages de Nicky ». Chaque épisode de 52 minutes de cette série documentaire de France 5 sera l’occasion d’aborder les questions du genre et de l’art dans le pays de destination (Inde, Mexique…).

Il y a un an, la notoriété de l’artiste, qui se nomme Karl Sanchez à l’état civil et se genre au masculin lorsqu’il n’est pas en drag, était encore confidentielle. Elle était surtout une star pour les fans de « RuPaul’s Drag Race », le concept original américain dont « Drag Race France » est une adaptation, depuis sa participation à la saison 12 en 2020.

« Générosité » et « authenticité »

Au fil des mois, elle est devenue l’une des drag-queens françaises les plus connues. Le public a pu assister à sa mue. Relativement timide et en retrait dans les premiers épisodes de « Drag Race France », elle a fini par s’épanouir jusqu’à apparaître parfaitement à l’aise dans cet exercice de présentation. Un rôle de maîtresse de cérémonie qu’elle a repris avec succès lors de la tournée « live » qui a mené les drag-queens candidates de la saison 1 sur les scènes de la France entière.

Des participantes qu’elle a prises sous son aile et avec lesquelles elle a noué des liens forts. Déjà lors du tournage de l’épisode 6 de « Drag Race France », Paloma, la future gagnante, avait pris la parole pour remercier et rendre hommage à Nicky Doll : « Tu as vécu ce qu’on [vit] et tu rends l’expérience tellement facile, tellement légère… On se sent dans un climat de bienveillance et c’est génial. »

« Empathie »

Lors de la conférence de presse de la saison 2, début juin, Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, a salué sa « générosité » et son « authenticité ». Des mots faisant écho à ceux de Laurence Hamelin, conseillère de programmes au sein du pôle « sciences et découverte » du diffuseur public, qui a œuvré sur Les voyages de Nicky. « On s’est basé sur l’authenticité, l’implication. On n’est pas allé chercher une drag-queen pour s’adresser à [telle ou telle cible]. Ce projet, il était porté par Karl. Quand on l’a rencontré, on s’est tous dit "Waouh, on a la personne qui va pouvoir nous ouvrir ces horizons !" », se remémore-t-elle.

« Dans "Les Voyages de Nicky", il y a à la fois de l’émotion, du show et la personnalité de Nicky qui ressortent, ainsi que l’empathie qu’elle a envers les gens qu’elle rencontre », a appuyé Xavier Grimault, directeur délégué du pôle « sciences et découvertes ».

Pour Karl Sanchez, qui a connu bien des latitudes et longitudes puisqu’il est né à Marseille, a vécu au Maroc, à Saint-Martin, et partage désormais sa vie entre la France et les Etats-Unis, cette reconnaissance grandissante a sans doute un goût de revanche.

« Bienvenue chez moi ! »

« J’ai été beaucoup harcelé et brimé quand j’étais plus jeune parce que les gens me trouvaient trop efféminé », racontait-il à 20 Minutes il y a deux ans. Il expliquait avoir créé le personnage de Nicky Doll en 2009, en participant à sa première Marche des fiertés LGBTQ + à Paris. « J’ai simplement décidé de "me transformer" en femme parce que j’avais besoin de ressentir une nouvelle forme de fierté. C’était comme adresser un doigt d’honneur [à mes détracteurs], en leur disant : "Non seulement, je suis efféminé mais je suis aussi une drag-queen", nous confiait-il. C’était une manière de me donner de la force, du pouvoir, et j’ai vu que c’était fun. Alors j’ai décidé de poursuivre après cette Marche, de travailler des performances. »

Samedi, dans le divertissement en prime time de France 2, Stéphane Bern présentera Nicky Doll comme « une des icônes du monde des cabarets ». Elle dira son « plaisir » d’être au côté de l’animateur et ajoutera : « J’entends bien vous guider à travers ce monde de strass, de paillettes, de glamour. C’est tout simplement mon monde et j’en suis très fière, donc bienvenue chez moi ! » Sur France Télévisions aussi, Nicky Doll est comme chez elle.