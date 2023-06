« Final Fantasy » : « C’est le premier jeu à provoquer en moi des émotions »

Rire, trembler ou pleurer devant un beau moment, ce n’est pas l’apanage du cinéma. Le jeu vidéo aussi a ses scènes cultes. Les lecteurs qui ont répondu à notre appel à témoignages nous partagent les jeux dont l’histoire les a affectés.

Antoine, par exemple, a été conquis par The Last of Us. Le jeu, adapté en série cette année, a marqué une génération de joueurs. « J’ai mis du temps à me remettre de cette émotion, mais le jeu m’a marqué à jamais, une expérience narrative extraordinaire, que j’ai vécue comme une mise en abîme de ma paternité », décrit Antoine. Pour Maxime, c’est Nier, de Yoko Taro, qui a été une révélation. « On rit et on pleure avec les personnages face à tous les évènements qu’ils vivent durant leur aventure dans un monde mourant et mélancolique », explique-t-il. Et surtout, le jeu utilise son format interactif pour procurer une sensation unique. « Une des différentes fins du jeu nous impose d’ailleurs de supprimer l’intégralité de notre sauvegarde pour y accéder, reprend Maxime. C’est une décision radicale quand on est un joueur de longue date, et cette fin m’a profondément marqué quand j’étais adolescent. »

Parfois, ce sont des sagas entières qui laissent une trace, comme la série des « Bioshock », « une expérience folle » pour Julien. « La richesse de la direction artistique, des personnages principaux et secondaires, les enregistrements audios nous racontant la chute du système et la totale perte de contrôle liée à l’utilisation des plasmides et à la folie des puissants de ce monde », raconte-t-il. « Tous les "Metal Gear" sont arrivés à me procurer un large panel d’émotion, de la joie dans l’accomplissement de la mission, de la haine envers un protagoniste, de la tristesse pour la mort de personnages », avance quant à lui Maxime.

Des jeux qui n’ont rien à envier au cinéma

Au-delà de l’histoire, c’est parfois la mise en scène qui fait que les joueurs se souviennent de certaines oeuvres. « Pour un ancien du jeu vidéo, la claque visuelle des années 1990 c’est Outlaws, affirme Frédéric du haut de ses 47 ans. Ce jeu dans un monde western propose des animations d’extrême qualité. Mises bout à bout, elles forment un vrai film et rappellent les grandes heures de Sergio Leone et Ennio Morricone. »









Evidemment, avec la sortie de Final Fantasy XVI toute proche vendredi, de nombreux lecteurs ont cité la célèbre saga de jeux de rôle. Comme Rudy, qui a été marque par Final Fantasy VIII quand il avait 13 ans. « C’est le premier jeu à provoquer en moi des émotions que je ne trouvais jusque-là qu’au cinéma, mais ici décuplées, car, en tant que joueur, on n’est pas simplement passif, on participe activement aux événements », explique-t-il. Final Fantasy VII restera dans les mémoires de nos lecteurs pour être le premier épisode à sortir en Europe, le X pour avoir été le premier épisode avec des cinématiques doublées, le XIV pour ses personnages bien écrits.

« Toute mon enfance est dans cette scène-là »

Parfois, plus que des histoires, ce sont parfois des simples scènes qui ont marqué les esprits de nos lecteurs. Toujours dans Final Fantasy VII, la mort d’Aerith reste inoubliable (désolé pour le spoil d’un jeu qui a 25 ans). « Je sais qu’à la simple évocation de cette scène, beaucoup de galets de mon âge - 44 ans - auront les larmes aux yeux et des souvenirs plein la tête », confie Philippe. « La cinématique qui m’a marqué est la scène, dans Zelda Ocarina Of time, où Link rencontre pour la première fois la princesse Zelda, ajoute pour sa part Lionel. Toute mon enfance est dans cette scène-là. Elle représente l’innocence, la beauté et la pureté de l’enfance. » L’année 2023, avec des sorties comme Zelda Tears of the Kingdom ou Starfield, promet elle aussi de beaux souvenirs.