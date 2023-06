« Je voudrais avant tout garder en mémoire son rire. » Laurent Ruquier a réagi avec beaucoup d’émotion au décès de Claude Sarraute survenu cette nuit. Elle était « une partenaire formidable tellement elle avait envie de s’amuser », a-t-il déclaré au micro de RTL ce mardi midi.

L’humoriste et animateur avait intégré la journaliste et autrice dans sa bande dès 1995. Elle était apparue dans ses émissions à la radio et à la télévision, de « Rien à cirer » sur France Inter aux « Grosses Têtes » sur RTL en passant par « On a tout essayé » sur France 2.

« Liberté de ton »

« J’aimais cette femme, c’était une femme formidable. J’ai écrit un livre avec elle qui raconte toute sa vie parce que c’était une des premières femmes libres et [elle était] plus féministe qu’on l’imagine », a affirmé Laurent Ruquier. Et de saluer sa « liberté de ton » qui a « influencé de nombreux journalistes ». Claude Sarraute a travaillé pendant trente-cinq ans à la rédaction du Monde. Elle y signait, a souligné son ami, des « papiers libres, indépendants, avec un style différent de celui de la teneur générale du journal ».





Sur un plan plus personnel, Laurent Ruquier a déclaré que Claude Sarraute était « comme une seconde maman (…), à Paris, dans ce métier » qui lui a « tellement appris sur la vie ».

Si elle n’était plus apparue dans une de ses émissions depuis 2018, tous deux continuaient de se fréquenter. Récemment, a-t-il raconté, cette native de juillet se demandait ce qu’elle allait organiser pour son anniversaire qu’elle avait l’habitude de fêter avec ses proches au mois de juin. « Elle avait toujours envie de faire la fête et de s’amuser, [cette année, pour son anniversaire] on va boire une coupe de champagne à sa mémoire », a glissé l’animateur.