Elle fut journaliste au Monde, mais aussi une figure de la « bande à Ruquier » et des « Grosses Têtes ». Claude Sarraute est morte chez elle, à Paris, dans la nuit de lundi à mardi. Elle avait 95 ans. Son fils, Martin Tzara a fait part de ce décès à l’AFP.

Claude Sarraute avait rejoint la rédaction du Monde en 1953 pour y tenir une chronique consacrée aux spectacles, avant de rejoindre, plusieurs années plus tard la rubrique télévision. Dans les pages du quotidien du soir, où elle a travaillé durant trente-cinq ans, elle a aussi signé des billets d’humeurs, « Sur le vif » et la chronique « Quelle histoire ! ».

C’est surtout en tant que personnalité radio et télé que le grand public connaît la femme de lettres. Au milieu des années 1980, elle a d’abord fait partie des « Grosses Têtes » de Philippe Bouvard avant de rejoindre la bande de Laurent Ruquier dès 1995 dans « Rien à cirer ».

Vieille dame indigne, faussement ingénue

Elle est ensuite apparue dans toutes les émissions de l’animateur et humoriste, dont « On a tout essayé » sur France 2 et « Les Grosses Têtes », dans laquelle elle a fait sa dernière apparition en tant que sociétaire en 2018. Elle y tenait le rôle de la vieille dame indigne, faussement ingénue.

Claude Sarraute a écrit plusieurs romans (Allô, Lolotte, c’est Coco, Ah ! l’amour, toujours l’amour ou Belle belle belle), qu’elle qualifiait de « clowneries », comme pour s’excuser de ne pas être au niveau de sa mère, Nathalie Sarraute, cheffe de file du « Nouveau roman ».

Claude Sarraute était mère de quatre enfants, parmi lesquels le journaliste sportif Martin Tzara et de Nicolas Revel, à la tête de l’AP-HP.