Elle a contribué à révéler Chimène Badi, Matt Pokora, ou encore Sheryfa Luna (c’est à peu près tout). L’émission musicale Popstars, lancée sur M6 en 2001, fera bientôt son retour à l’écran, annoncent les coproducteurs DMLS TV et Adventure Line, deux sociétés du groupe Banijay France. La date de diffusion n’est pas encore connue mais on sait que cela se passera sur la plateforme Prime Vidéo d’Amazon. Le télécrochet, un temps concurrent de Star Academy, a connu trois saisons sur M6 de 2001 à 2003, avant de faire un come-back sur M6 en 2007, puis un retour sur D8 en 2013.

« Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour trouver les stars de demain, les coacher et leur offrir la chance d’enregistrer leurs premiers titres. Ensemble, ils vont chanter, danser, évoluer en communauté, découvrir les coulisses d’un métier qu’ils n’auraient jamais pensé exercer et dont les codes ont bien changé ces dernières années », expliquent les coproducteurs. Des duos, trios et même quators, mixte ou unisexe, sont attendus pour cette nouvelle saison.

Les L5, les Whatfor, les Link Up, Sheryfa Luna et The Mess ont été les précédents gagnants.