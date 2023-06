Alors que les portes de l’enfer du Hellfest version 2023 viennent tout juste de se refermer, l’édition 2024 du plus gros festival de métal d’Europe est déjà sur les rails. Après quatre jours à se faire exploser les tympans à Clisson (Loire-Atlantique), avec Slipknot en final dimanche soir, les festivaliers vont vite devoir se remettre de leurs émotions pour se projeter sur l’année prochaine. Car le Hellfest a annoncé les dates de sa 17e édition mais aussi, et surtout, l’ouverture imminente de la billetterie.

Pour faire partie de la fête, qui se déroulera une nouvelle fois sur quatre jours, du 27 au 30 juin 2024, il faudra sortir sa carte bancaire dès la semaine prochaine, mardi 27 juin à 13 heures. Une date prématurée qui a surpris de nombreux fans, alors que les tickets sont traditionnellement mis en vente à l’automne. « Non mais sérieux ! Juste avant les vacances d’été… et à la sortie de 4 jours de dépenses ! », réagit un internaute. « Ça laisse une chance à ceux qui n’ont pas eu le pass de cette année. Et qui par conséquent, n’ont pas claqué leur budget ce week-end », répond un autre.





Quelque chose se prépare ?

« Pour moi, ce déplacement de date du festival [un peu plus tard que d’habitude] et la mise en vente aussi rapide n’est pas faite pour rien, je pense qu’une grosse tête d’affiche se prépare », écrit un fan, qui espère comme beaucoup d’autres la présence du groupe AC/DC.

Rien n’a encore filtré de la programmation, ni des tarifs. Il fallait débourser 329 euros pour obtenir un pass quatre jours cette année.