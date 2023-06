Vendredi prochain, Final Fantasy XVI débarque. Avec ses seize épisodes principaux en trente-six ans, la saga japonaise de jeux de rôle a marqué de nombreux joueurs avec ses univers tantôt enchanteurs, tantôt dystopiques, ses personnages attachants et ses intrigues aux proportions épiques.

Si les adaptations à succès sont nombreuses, de la série The Last of Us au film Super Mario Bros, les jeux vidéo n’ont pas attendu le cinéma pour proposer des scénarios qui transcendent ses joueurs. De la série des « Metal Gear », avec ses rebondissements bouleversants, à des jeux plus poétiques comme Ico, de nombreuses œuvres ont fait rire, vibrer ou pleurer verser une larme.

Et vous, quelles sont vos histoires préférées du jeu vidéo ? Quelle cinématique, scène ou séquence de gameplay vous a marqué ? Quel est le premier jeu à vous avoir marqué par sa trame narrative ? Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci.