C’est l’adaptation sérielle d’un de ses romans qui fera l’ouverture de la 62e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo ! Lors de la cérémonie d’ouverture ce vendredi soir, l’auteur américain Harlan Coben recevra des mains de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, un diplôme d’honneur pour sa « contribution exceptionnelle à la littérature, aux arts et au divertissement dans le monde ». L’événement sera suivi de la projection en avant-première mondiale au forum Grimaldi de la série Shelter, attendue prochainement sur Amazon Prime Video, tirée de son roman A découvert. Arrivé la veille sur le Rocher, le maître du suspense a accepté de revenir pour 20 Minutes sur sa carrière et de livrer quelques secrets de ses histoires qui tiennent éveillées toute la nuit.

Quand on est un écrivain chevronné comme vous, un auteur de best-sellers, que représente une telle distinction ?

C’est un honneur incroyable et je suis ravi ! Être reconnu par un ami des arts aussi estimé que S.A.S. le Prince Albert II lors d’un événement aussi prestigieux que le Festival de Télévision de Monte-Carlo… C’est plus qu’un rêve qui devient réalité.

Entre votre premier roman « Sans un adieu », paru en 1990, et aujourd’hui, comment décririez-vous l’évolution de votre style ?

J’espère que je me suis amélioré ! Nous, les écrivains, nous sommes toujours les plus durs envers nous-mêmes. Vous vous rappelez quand vous étiez à l’école et que vous aviez écrit un devoir que vous trouviez excellent, en le relisant aujourd’hui, vous le trouveriez probablement affreux… Cela fonctionne exactement comme cela avec les premiers romans !

Pourquoi le passé qui remonte à la surface et la disparition sont les thèmes récurrents dans vos récits ?

Parce que c’est intrigant, non ? Nous avons tous connu des moments dans notre vie qui ont tout changé, des moments minuscules parfois, mais qui ont entrouvert des portes. Nous empruntons un chemin - et notre vie entière change. Nous pensons également que notre passé n’est rien d’autre que cela - notre passé. Mais parfois, ce n’est pas le cas. Parfois, nous le rangeons au fond d’un placard et un jour, quelqu’un ouvre ce placard, fouille et trouve nos secrets. Je préfère également écrire sur les disparitions plutôt que sur le meurtre. Si quelqu’un est assassiné, vous pouvez élucider le crime, mais vous ne serez jamais totalement rétabli. Mais si quelqu’un a disparu, vous avez de l’espoir. J’aime écrire sur l’espoir. L’espoir peut être la chose la plus merveilleuse au monde - même s’il peut aussi écraser votre cœur telle une coquille d’œuf.

Dans une interview, vous avez déclaré que lorsque vous écrivez, « le premier mot est le plus difficile ». Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

C’est comme l’exercice ! Le plus difficile, c’est de commencer. Si vous voulez faire du jogging, le premier pas est toujours le plus difficile. Mais une fois que vous avez commencé, c’est plus facile et vous vous sentez mieux. C’est la même chose avec l’écriture. La page blanche est la chose la plus effrayante au monde. Lorsque vous y mettez un mot, elle devient un peu moins effrayante.

Quel plaisir y a-t-il à reprendre un personnage récurrent d’une série de romans comme Myron Bolitar, plutôt que d’écrire des romans indépendants comme « Disparu à jamais » ? Le processus d’écriture est-il le même ?

Je compare cela à une toile à peindre. Un roman stand-alone est une toile vierge et c’est passionnant. On peut tout faire et aller n’importe où. Avec une série de romans, la toile est plus grande, mais une partie est déjà remplie. Vous aimez cette partie et vous êtes donc enthousiaste à l’idée de continuer à travailler dessus. En ce qui concerne le processus, les deux sont très semblables. Que je doive jouer avec Myron Bolitar, David Beck (Ne le dis à personne) ou Grace Lawson (Juste un regard), c’est toujours la même chose pour ce qui est de la façon dont j’écris.

Plusieurs de vos romans ont été adaptés au cinéma et à la télévision. Lorsque vous écrivez un roman, pensez-vous dès le départ à la possibilité d’une adaptation ?

Jamais ! Si vous écrivez un roman en pensant que cela fera un grand film, c’est l’échec assuré. Il ne faut surtout pas faire cela. Un livre est un livre, une série, une série, un film, un film. Ce sont des supports très différents qui ont des spécificités différentes. Au contraire, j’aime apporter de nombreux changements lorsque j’adapte un de mes romans. Les pires adaptations, à mon avis, sont celles qui deviennent des reproductions exactes des livres. Je fais des changements lorsque j’adapte et j’en fais beaucoup. Par exemple, le roman Ne le dis à personne se déroule à New York. Guillaume Canet et moi l’avons déplacé à Paris pour le film. Autre exemple : le roman Une chance de trop avait un personnage principal masculin. Nous l’avons modifié pour qu’Alexandra Lamy puisse jouer ce rôle. Cela a rendu les adaptations différentes des livres - et cela a fonctionné.

Qu’est-ce qui fait, selon vous, une bonne adaptation ? L’adaptation d’un roman à l’écran doit-elle nécessairement trahir le matériel d’origine ?

Vous devez conserver le cœur et l’esprit du livre, mais il est important de comprendre que les livres sont différents des films et de la télévision. Ils doivent l’être. L’un est un support visuel, l’autre est très intérieur. Je veux que vous viviez différentes expériences. Si vous voulez que la série télévisée soit exactement la même expérience que le livre, lisez le livre !

Votre premier roman adapté à l’écran a été « Ne le dis à personne », devenu un film réalisé par Guillaume Canet. Quel effet cela fait-il de voir les personnages que vous avez imaginés incarnés par des acteurs pour la première fois ? N’a-t-on pas l’impression d’être dépossédé ?

Dépossédé ? Jamais. Au contraire. Quel honneur ! Je me souviens de mon premier jour de tournage à Paris. J’arrive, Guillaume réalise, François Cluzet joue Beck. Kristin Scott Thomas, Jean Rochefort, André Dussolier, Nathalie Baye, Marie-Josée Croze, Marina Hands, Gilles Lellouche sont tous là, avec, je ne sais pas, peut-être une centaine d’autres acteurs et membres de l’équipe. Je suis assis et regarde autour de moi et je me dis : « J’avais cette petite idée dans ma chambre du New Jersey et voilà que toutes ces personnes merveilleusement talentueuses lui donnent vie ». C’est un sentiment formidable. Je l’éprouve à chaque fois que je fais une adaptation. J’ai eu la chance de travailler avec certains de vos acteurs et réalisateurs les plus talentueux. C’est un immense honneur.

Vous aimez la France, et elle vous aime en retour ! Pouvez-vous nous parler de votre relation avec la France ?

Je ne sais pas ! Pourquoi aime-t-on son ou sa conjointe ? Parce qu’ils sont beaux, oui. Intelligents, bien sûr. Qu’ils lisent beaucoup, et c’est très bien. Mais il faut une étincelle. J’aime penser que la France et moi avons cette étincelle. Je ne me demande pas pourquoi, je suis simplement reconnaissant.

De nombreuses séries seront présentées au Festival de Monte-Carlo. Regardez-vous des séries et, si oui, nourrissent-elles votre créativité d’écrivain ?

Bien sûr, je regarde la télévision. Et tout nourrit ma créativité - un grand roman, une grande série télévisée, une grande peinture, une grande chanson… même la vue sur la Méditerranée depuis Monte-Carlo où nous nous trouvons aujourd’hui. Laissez tout cela nourrir votre âme !

Quand on a écrit plus de trente romans, lus dans le monde entier, quels sont les défis qui restent à relever ?

Je veux m’améliorer et créer de meilleures histoires - pour les romans, la télévision, le cinéma et je ne sais quoi d’autre encore. J’ai eu une chance extraordinaire et j’aime ce que je fais, alors, pourquoi s’arrêter maintenant ?

Pouvez-vous nous parler de vos prochains projets ?

J’écris un nouveau roman sur Myron et Win. Mes deux prochaines séries télévisées sont Shelter, qui arrivera sur Amazon Prime en août et Fool Me Once, qui sera disponible sur Netflix dans les six prochains mois.