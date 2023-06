Depuis jeudi après-midi, des dizaines de milliers de fans de métal arpentent le site du Hellfest, à Clisson (Loire-Atlantique) qui contrairement à d’autres gros rendez-vous musicaux n’est pas installé au milieu des champs.

Car au Hellfest, on ne se contente pas de se poser devant une scène et de se faire exploser les oreilles grâce à ses groupes préférés : on vient aussi pour déambuler dans un véritable parc d’une centaine d’hectares et s’en prendre plein les yeux grâce aux aménagements divers et décors grandioses, dans une ambiance de feu.

Vous n’avez jamais franchi les portes de l’enfer ? A l’occasion de la 16e édition du festival, qui bat son plein jusqu'à dimanche, petite visite guidée des lieux incontournables dans notre vidéo.