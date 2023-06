C’est un village peuplé d’irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur. Mais les dessins de la main d’Albert Uderzo ne résistent pas, eux, à l’appétit des collectionneurs. Une planche de l’album « Astérix en Hispanie » a été vendue aux enchères pour 167.000 euros frais compris, a annoncé la maison Daniel Maghen ce jeudi.

Cette planche en noir et blanc, à l’encre de Chine, estimée entre 130.000 et 150.000 euros, est la n° 7 de cet album de 1969. On y voit Astérix et Obélix faire la rencontre du jeune Pépé, un enfant ibère que les Romains ont enlevé et emmené en Armorique, près de l’irréductible village gaulois.

Un record à près de 1,5 million d’euros

Le record pour un dessin d’Uderzo est l’illustration de couverture de l’album Le Tour de Gaule, à la gouache et aux encres de couleur, vendu 1,449 million d’euros frais compris en 2017.

Astérix reste le héros de bande dessinée le plus populaire en librairie, avec à chaque album des millions d’exemplaires écoulés. Le 40e, L’Iris blanc, avec Fabcaro au scénario et Didier Conrad au dessin, sort le 26 octobre. Lors de cette même vente à Paris mercredi soir, un dessin de Goldorak par Go Nagai est parti pour 46.800 euros.