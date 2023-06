On vous parle souvent dans ces colonnes de tromperies, d’images détournées, de vessies que l’on fait passer pour des lanternes. C’est le procès qu’ont adressé certains internautes à Luc Loiseaux, un artiste également connu sous le nom de MoonCCat. Ce qu’ils lui reprochent ? D’avoir créé une fausse photo réaliste d’Arthur Rimbaud et de l’avoir partagée sur son profil Facebook et dans un groupe Facebook d’amateurs de la poésie de Rimbaud. L’artiste a pourtant à chaque fois averti qu’il s’agissait d’une création.

Sur l’image, au ton sépia, on voit un jeune homme mince, les mains glissées dans une redingote, qui regarde droit l’objectif. Derrière lui, une rue pavée, quelques immeubles. A bien y regarder, le visage du jeune homme est familier. C’est en effet celui que l’on voit dans le célébrissime, et authentique cette fois, portrait d’Etienne Carjat, qui avait photographié le poète de Charleville-Mézières, en 1871, lorsque Arthur Rimbaud avait 17 ans.





Le célèbre portrait d'Arthur Rimbaud par Etienne Carjat. - V.I.P./SIPA





Il est vrai que lorsqu’il poste sa photo dans le groupe Facebook des « rimbaldomanes » le 7 juin, Luc Loiseaux commence ainsi le texte qui l’accompagne : « Rarissime photo d’Arthur Rimbaud prise par Ernest Balthazar, un photographe de rue, à Paris le 1er novembre 1873 ». Il décrit ensuite le déroulé de cette journée, mais conclut en levant toute ambiguïté sur la photo : « C’est ainsi qu’aurait pu se dérouler cette triste journée du 1er novembre 1873 si Rimbaud avait en effet croisé Ernest Balthazar. Alors, j’ai un peu aidé la légende, réajusté le destin, arrangé le Rêve, en créant une image sans doute pas si loin de la réalité d’une journée bien monotone. »





Voici le post de l'artiste dans le groupe des amateurs de la poésie rimbaldienne. A la fin de son post, il explique qu'il s'agit d'une création. - Capture d'écran Facebook Santiago Santa Cruz

Nous sommes sur internet, et, ne nous voilons pas la face, la source d’une image, ainsi que les nécessaires éclairages qui l’accompagnent, se perdent en quelques clics. L’exercice artistique de Luc Loiseaux connaît ce sort. De repartages en repartages, en à peine quelques jours, la photo en vient à être présentée comme authentique, trompant les internautes qui la voient. « Une photo qui a plus d’un siècle, le regard d’Arthur Rimbaud tellement actuel et hypnotique », écrit ainsi un homme sur Facebook, touché par l’image.

Et qui ne le serait pas ? Nous avons tellement peu de photos de cet homme, qui abandonna la poésie avant sa majorité fixée à l’époque à 21 ans, qu’une nouvelle, et de si grande qualité, serait un événement. Il y a moins d’une dizaine de photos identifiées à ce jour d’Arthur Rimbaud, rappelle à 20 Minutes Carole Marquet-Morelle. La directrice du musée Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières est plutôt amusée par l’initiative de Luc Loiseaux : « Rimbaud a dit qu’il faut être absolument moderne, là, c’est une démarche de modernité. » Cette spécialiste a elle-même été frappée dans un premier temps par l’image qu’elle a découverte dans le groupe Facebook des Rimbaldiens : « J’ai imaginé que c’était un photographe actuel qui avait fait poser un jeune homme. » Puis, elle « a pris le temps » de lire la légende qui accompagnait, découvrant ainsi la démarche artistique.

Dans le groupe Facebook, l’image a fait grand bruit. Le chanteur CharlÉlie Couture a reproché à Luc Loiseaux d’avoir utilisé « le même sujet » et « la même approche », qu’une série de tableaux qu’il a fait de Rimbaud. CharlÉlie Couture imaginait cependant le poète dans des scènes actuelles, ce qui n’est pas la même thématique. « Je me borne à le [Arthur Rimabud] mettre en scène dans des scènes de sa vie authentifiées, sourcées comme le ferait sans doute un réalisateur, lui a répondu Luc Loiseaux. Sa vie est si riche, si folle, et si peu documentée graphiquement que le manque iconographique finit par être insupportable lorsque l’on aime vraiment sa poésie. » Un manque qui laisse place à la création, que celle-ci soit picturale ou numérique. Ultime clin d’œil en écho à ce débat sur l’authenticité, il est fort probable qu’Etienne Carjat ait retouché le portrait qu’il a pris d’Arthur Rimbaud en 1871. En 2023, aurait-il utilisé Midjourney ?