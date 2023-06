Imaginez-vous il y a 2.000 ans, aux alentours de l’an 100 après J.-C. A la faveur de son nouveau statut de capitale administrative de la province romaine d’Aquitaine, Burdigala, la Bordeaux romaine, est alors en plein essor. La cité vient enfin de se doter d’un amphithéâtre, le Palais Gallien, pour accueillir les jeux romains, et en particulier les combats de gladiateurs. A quelques jours de son inauguration, la ville est en effervescence. Le spectacle promet d’être grandiose.

Un spectacle que va faire revivre dimanche la compagnie Acta, composée de chercheurs spécialisés dans l’histoire du sport notamment à l’époque de l’Antiquité, et qui recréent depuis trente ans des combats de gladiateurs comme si vous y étiez. Invitée pour les journées de l’archéologie par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), le musée d’Aquitaine et Cap Sciences, la compagnie se produira au sein même des vestiges du Palais Gallien, exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

« Des milliers de gladiateurs qui s’affrontent dans tout l’Empire »

A quoi ressemblaient ces combats ? Quelle était l’ambiance au moment de ces jeux, que l’on organisait une dizaine de fois par an ? 20 Minutes a interrogé Brice Lopez, directeur d’Acta, et David Hourcade, responsable du programme de fouilles au Palais Gallien, professeur et chercheur associé à Ausonius, le laboratoire de recherche en archéologie de Bordeaux Montaigne, pour en savoir plus.

Pour commencer, il faut se chasser de l’esprit plusieurs clichés qui restent plus ou moins ancrés, comme l’Empereur pouce baissé signifiant la mise à mort, et même les combats à mort d’une manière générale. « En gros, il y a deux types de munera [combats de gladiateurs], résume Brice Lopez : dans le premier, qui représente 90 % d’entre eux, il n’y a jamais de mise à mort ; celui qui perd lève le doigt, pose un genou au sol, et repart la tête baissée… Et même dans l’autre type de combat, où celui qui perd est en principe tué, en réalité la mort n’est pas systématique car les gladiateurs, qui se connaissent, s’entendent le plus souvent pour s’éviter la peine capitale, en restant le plus longtemps possible debout jusqu’à ce que l’arbitre arrête le combat et demande une forme d’égalité. »

« Ce sont des athlètes de haut niveau qui s’entraînent, comme des artistes qu’on loue, insiste de son côté David Hourcade. Ils ont des imprésarios, qu’on appelle des lanistes, dont le but est de gagner de l’argent. Si on leur tue leurs artistes à chaque fois, ça finit par coûter très cher… »

Comme les catcheurs, « les gladiateurs portent des noms de scène »

Au final, le nombre de morts au combat devait représenter « quelque pourcent seulement » évalue Brice Lopez, qui rappelle que l’empire romain comptait quelque 250 amphithéâtres. « Avec les théâtres et les cirques où on organise aussi des jeux, et sur une saison qui court de mars à octobre, c’est chaque année des milliers de gladiateurs qui s’affrontent dans tout l’Empire ».

Athlètes, artistes… Mais certainement pas compétiteurs. « On associe souvent gladiature et compétition, alors que c’est avant tout un spectacle, pas du tout une compétition, puisque les deux combattants s’entraînent, vivent ensemble, et sont payés à l’avance, martèle Brice Lopez. Les combats ont l’air réels, mais les gestes techniques sont positionnés à des endroits pour justement éviter de se tuer, même si les coups portés avec des armes tranchantes peuvent blesser. On pourrait comparer cela à du catch, sans la chorégraphie, avec pour seul objectif d’offrir au public la plus belle mise en scène. »

La comparaison avec le catch ne s’arrête pas là, puisque comme les catcheurs, les gladiateurs portent des noms de scène, « avec des gentils et des méchants. » « On avait par exemple Eros, Félix le chanceux, Ursus (L’ours), Tigris (Le Tigre), Anthrax (Le Poison)… On devait même s’arracher certaines stars au travers de l’Empire, et on sait que les gladiateurs voyageaient beaucoup, de Nîmes à l’orient romain. »

« Toute une animation autour de l’amphithéâtre »

Les combats sont par ailleurs très codifiés. « Il y a toujours un arbitre qui juge si les combattants jouent le jeu, dans le respect des règles » raconte David Hourcade. « Les combats sont systématiquement des duels, et opposent un provocator à un provocator, un rétiaire à un secutor, tandis que le thrace, l’hoplomaque et le mirmillon, combattent entre eux » ajoute Brice Lopez.

Hormis quelques particularismes régionaux, ces règles sont les mêmes dans tout l’Empire. Vers l’an 100, les habitants de Burdigala découvrent donc les jeux comme ils sont pratiqués ailleurs. Et il faut bien imaginer que ces jeux constituent un véritable événement, qui dure toute la journée. « Le matin ce sont les chasses, c’est-à-dire les combats d’animaux sauvages entre eux, puis entre un chasseur et des animaux, explique David Hourcade. Le midi, c’est l’entracte, avec des jeux, des jongleurs, des acrobates, des musiciens, et des condamnés à mort qui peuvent être mis en scène. Et l’après-midi c’est le grand moment des duels, donc des combats de gladiateurs. Il y a par ailleurs toute une animation autour de l’amphithéâtre, avec des vendeurs ambulants, qui passent jusque dans les gradins, avec sans doute des loueurs de coussins, et des femmes de petite vertu qui proposent leurs charmes dans les gradins hauts. »

Le public en profite aussi pour s’adonner à des jeux de société : jeux de plateaux, de dés ou d’osselets… Car les jeux à l’époque romaine se pratiquent en extérieur, comme le jeu des latroncules, un jeu de stratégie.

Le Palais Gallien « dans la moyenne haute » des amphithéâtres

Le monument érigé à Burdigala n’est pas le plus grand d’Aquitaine, mais avec ses 20.000 places, il se situe « dans la moyenne haute » des amphithéâtres. « C’est un stade qui accueille toute une ville, avec des gens qui arrivaient aussi des campagnes et des agglomérations voisines, notamment du Médoc où il y avait une agglomération secondaire, décrit l’archéologue. Le Palais Gallien avait par ailleurs une originalité : il était construit à la fois en pierre et en bois, alors que ceux que nous connaissons à Saintes, Périgueux, Poitiers, sont construits entièrement en maçonnerie. Là nous avons des charpentes, des planchers, des escaliers, des gradins en bois. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cela, cela peut être un choix de l’architecte qui a joué la prudence par rapport à la stabilité de l’édifice, ou parce que le bois coûte moins cher et va plus vite à mettre en place. »









Si on ne sait pas avec exactitude à quelle époque l’édifice a été détruit, David Hourcade estime « peu probable » qu’il ait subsisté, en tant qu'amphithéâtre, au-delà du IIIè ou du IVè siècle, époque où les jeux sont peu à peu interdits par le christianisme, et disparaissent lentement du paysage.

Journées de l’archéologie au Palais Gallien (126, rue Dr. Albert Barraud), dimanche 18 juin. Village de l'archéologie de 11 heures à 18 heures. Combats de gladiateurs à 11h30 et 16h30. Plusieurs ateliers seront proposés au cours de la journée, sur la gladiature, les jeux de société à l’époque antique ou encore la façon de construire à l’époque romaine.