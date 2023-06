C’est l’un des plus grands rendez-vous de la musique metal au monde. Le Hellfest est de retour à partir de jeudi à Clisson (Loire-Atlantique) pour sa 16e édition. Plus de 200.000 festivaliers sont attendus jusqu’à dimanche pour applaudir Kiss, Deff Leppard, Iron Maiden ou Slipknot. Mais le festival accueillera aussi des artistes suscitant la controverse, à l’image de Johnny Depp, membre du groupe The Hollywood Vampires, et poursuivi pour violences conjugales envers son ex femme. Même situation pour Tommy Lee, batteur de Mötley Crüe, condamné en 1998 pour violences conjugales envers son ex-femme Pamela Anderson, ou pour Tim Lambesis, membre fondateur de As I Lay Dying, condamné en 2014 pour avoir tenté de faire assassiner son épouse. Consciente des critiques, l’organisation du festival se défend, expliquant prendre ses distances avec les accusations.

« Je sais qu’il y a une partie des gens qui aimeraient qu’on agisse davantage, qu’on soit dans une position militante, réagit Ben Barbaud, directeur du Hellfest. Mais, nous, on maintient notre ligne de conduite. Quand il s’agit de polémiques sur des mœurs privées pour lesquelles nous n’avons pas forcément les informations et les vérités, ça nous dépasse. A partir du moment où l’artiste n’est pas interdit de se produire en France et qu’il y a une demande de notre public, on le programmera. Le Hellfest n’a jamais été un festival politisé avec un message militant. Il y a eu cette année beaucoup de bruit autour de Johnny Depp, mais il a le droit de se produire en France, son groupe a beaucoup de fans. Donc nous on continue comme ça. »

« Beaucoup de gens ont envie de les voir sur scène »

Ce n’est pas la première fois que le Hellfest est pointé du doigt pour ses choix de programmation. Par le passé, d’autres artistes avaient déjà suscité la polémique pour des accusations de violences sexuelles ou leurs positions proches d’idéologies d’extrême droite, à l’image de Mgla ou de Guerilla Poubelle en 2022. Pour cette raison, et aussi parce que le festival a été poursuivi pour harcèlement moral et sexuel envers une stagiaire [le Hellfest a été condamné pour harcèlement moral uniquement], le groupe français Birds in Row a décidé d’annuler sa venue au festival cette année.





« Si on s’apercevait qu’il y avait des messages sur scène discriminatoires, évidemment que l’artiste ne serait pas programmé, insiste le patron du Hellfest. Après, nous demander en tant qu’organisateur de se positionner par rapport à des faits privés, c’est une trop grosse responsabilité. Si ça continue, les festivals ne pourront plus programmer un seul artiste ! N’oublions pas qu’il y a aussi beaucoup des gens qui ont envie de les voir sur scène. »

« On ne fait pas rien, on met des choses en place »

Sur le volet des violences sexuelles et sexistes, Ben Barbaud se dit « très vigilant » pour la sécurité des spectateurs du Hellfest. « On sait que la société a changé, que les attentes ont évolué. Et même si on refuse de politiser tout ça, on ne fait pas rien. Il y a la brigade Hellwatch créée l’an dernier afin de prévenir les violences sexuelles et sexistes. Elle va être musclée cette année. Tous nos salariés ont également suivi une formation spécifique. On met des choses en place dans notre enceinte. Ça, c’est notre responsabilité. »

Le directeur du Hellfest évoque aussi l’avenir du groupe Rammstein, déjà venu à Clisson en 2016, et dont le chanteur est actuellement accusé en Allemagne d’agressions sexuelles à l’issue de ses concerts. « Je ne sais pas ce qu’il adviendra de Rammstein dans les années à venir. Mais si ce scandale était avéré et qu’il y avait des actions en justice, je vois mal le groupe nous être proposé. Mais, bon, jusqu’à preuve du contraire, une mise en cause n’est pas une vérité. Notre seul baromètre, c’est la justice. »