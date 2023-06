Il est de retour. Prince of Persia, que l’on avait perdu de vue depuis Les sables oubliés, en 2010, pointera le bout de son sabre le 18 janvier prochain, a annoncé Ubisoft, jeudi, à l’occasion de la conférence Summer Game Fest. C’est l’équipe d’Ubisoft Montpellier qui pilote ce nouveau jeu, baptisé The Lost Crown, prévu sur Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox et PC. Cette aventure nouvelle, entre le jeu de plates-formes et d’action, s’inspire de Rayman Legends et des Metroid classiques. On incarnera Sargon, un jeune guerrier, membre d’un groupe d’élite, bombardé à la rescousse d’un prince, dans « une vaste variété d’environnements inspirés par la mythologie perse », détaille Ubisoft.

« Grâce aux nouveaux pouvoirs du temps et à des capacités uniques qu’il pourra combiner durant les combats, Sargon découvrira progressivement les secrets du Mont Qaf, en résolvant des énigmes et en accomplissant des quêtes secondaires passionnantes », explique le studio français, qui promet aux joueurs d’effroyables combats contre « des créatures mythiques » et « des boss plus grands que nature ».

« C’est le jeu "Prince of Persia" que je souhaitais depuis longtemps »

Cet opus en « 2,5 D » (à mi-chemin entre la 2D et la 3D) qui s’annonce magnifique offre, enfin, un nouveau souffle à cette saga sous-cotée. Et il semble aussi lorgner du côté de son ancêtre, le Prince of Persia original, sorti en 1989 sur le micro-ordinateur Apple II, et adapté, depuis, sur une bonne vingtaine de supports différents. Le créateur du jeu original, Jordan Mechner, a d’ailleurs salué, sur son blog, la sortie prochaine de ce nouveau titre.

Cet opus de Prince of Persia est à mi-chemin entre la 2D et la 3D. - Ubisoft

« Ça faisait si longtemps que j’attendais ce moment, je n’arrive pas à croire qu’il soit enfin arrivé ! », se réjouit Jordan Mechner. « The Lost Crown n’est pas une suite des Sables du temps ni de la trilogie rétro-2D, il s’agit d’un nouveau départ. Je ne l’ai pas écrit, ni participé de façon directe, ce qui veut dire que j’aurai le plaisir d’en découvrir les surprises en tant que joueur. Je connais bien la talentueuse équipe d’Ubisoft Montpellier, je les ai vus mettre tout leur cœur et leur passion dans ce projet pendant trois ans, de la préconception à la bêta, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. C’est le jeu Prince of Persia que je souhaitais depuis longtemps. » Ça, c’est un adoubement.

Si ce fut sans aucun doute l’annonce la plus inattendue du Summer Game Fest, la sortie prochaine de Prince of Persia ne fut pas la seule. Durant la conférence, Sega a également dévoilé un nouveau Sonic, Sonic Superstars, et on a appris qu’on pourrait bientôt jouer à Spider-Man 2 et à un Final Fantasy VII Rebirth qui s’annonce grandiose.