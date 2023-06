L’événement culturel de l’été ne sera ni un blockbuster Marvel, ni une série Netflix, ni la tournée de Beyoncé, encore moins un nouveau roman de Stephen King. Non. ce sera un jeu de cartes. Vous avez bien lu. Ravensburger a annoncé pour le mois d’août la sortie d’un JCC (jeu de cartes à collectionner) : Disney Lorcana. Il s’agira d’un jeu d’affrontement avec des cartes à l’effigie de héros Disney. Les joueurs de Pokémon ou de Magic, JCC les plus connus du marché actuellement, connaissent bien cette mécanique qui consiste à améliorer sans cesse son deck (paquet de cartes jouables) en achetant régulièrement des boosters (paquets de nouvelles cartes vendus scellées).

Mais Lorcana ne restera pas longtemps le challenger dans ce marché des JCC. Asmodée, mastodonte du jeu de société, via Fantasy Flight Games, a également annoncé la sortie, en 2024, de son jeu de cartes à collectionner autour de l’univers… Star Wars. Intitulé Star Wars Unlimited, il reprendra le principe de jeu de Magic.

Un succès Unlimited ?

« C’est un double ouragan qui nous arrive dessus, explique Quentin, qui prépare pour septembre l’ouverture de sa boutique de jeux de cartes à Angers. Quand j’ai fait le business plan de mon magasin, j’ai convaincu le banquier en sortant des chiffres de vente de Magic et Pokémon. Mais là, avec deux jeux de cartes lancés par des géants du secteur, et adossés aux deux franchises les plus populaires au monde, ça va être la ruée. »





Le jeu de cartes à collectionner « Disney Lorcana » est (très) attendu pour août 2023 - Ravensburger

Alexandre Boissenot, responsable de la catégorie Cartes à collectionner chez eBay, confirme l’enthousiasme de Quentin : « On a organisé une live bay - une vente événementielle - de quelques cartes Lorcana qu’on avait fait venir en exclusivité des Etats-Unis, fin avril. On a bien vu qu’il y avait une forte demande. Le jeu est programmé pour être un énorme succès. Je crois que Lorcana peut attirer les collectionneurs façon Pokémon, pour le côté joli et mignon, et les joueurs de Magic, pour le système de jeu. Ce serait une conjonction avec un marché considérable. »

Hobby caché

Wizards of the Coast, qui édite le jeu Magic, a été le premier éditeur de jeux de société à dépasser le milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2021. De son côté, Pokémon est la franchise la plus rentable de l’histoire, loin devant Marvel (tous films et comics confondus), Star Wars ou Harry Potter. « Il y a 40 millions de joueurs réguliers de Magic dans le monde, c’est le second jeu de cartes le plus joué après le poker », explique Alexandre Boissenot.

Selon une étude récente commandée par eBay, 8 % des Français collectionnent des cartes.

« Mais c’est un hobby qui reste dans la sphère privée. On ne parle pas de sa collection à ses amis quand on est adultes… Cette pudeur fausse la perception qu’on a du marché. On pense que c’est réservé aux geeks et aux enfants. »

Combo générationnel

Les collectionneurs de Pokémon peuvent aujourd’hui avoir largement plus de 30 ans, dont 20 passés à acheter des cartes. Sans compter les parents tombés dans le jeu à cause de leurs enfants. Pour Magic, jeu créé en 1993, les générations de joueurs sont également très vastes. Et la sortie de la nouvelle extension événementielle qui associe le système Magic à l’univers du Seigneur des Anneaux devrait encore accentuer ce succès massif.





Une extension du jeu de cartes à collectionner « Magic » est dediee à l'univers du « Seigneur des anneaux » - Wizards of the Coast

« Dans les JCC, on cherche les combos, des associations de cartes aux effets décuplés, explique Quentin. Magic et le Seigneur des Anneaux, c’est le combo ultime. Même les joueurs les plus blasés sont excités ; les joueurs qui s’étaient lassés de Magic reviennent à cause de cette extension. Et ceux qui hésitaient à y venir vont sauter le pas. Je crois vraiment que ça va être aussi massif que la série d’Amazon dans les conversations. »

Un Dracofeu à 200.000 dollars

En attendant de lancer au prochain apéro entre amis « bon, mettons cartes sur table, qui joue à Magic parmi vous ? », vous pouvez aller mesurer la tendance sur YouTube et les réseaux sociaux. Des centaines d’influenceurs y publient des vidéos du hobby JCC. Les plus populaires sont les ouvertures de boosters ultra rares. Un format popularisé par Logan Paul, qui a acheté la carte Pokémon la plus chère du monde en 2022.









« Le marché général sur Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh ! a connu une très forte accélération durant le Covid, avec notamment une hausse fulgurante des prix de vente des cartes les plus rares, de collection, explique Alexandre Boissenot. Pour une carte Pokémon Drakofeu de la première édition, on est passé dé 3.500 dollars à 200.000. Pour Magic, en 2013 une carte Black Lotus Alpha se vendait à 9.000 euros, aujourd’hui, c’est 50.000. En état nickel, elle peut aller jusqu’à 500.000 euros… »

« Ce n’est pas du tout une niche ! »

Ces chiffres fous ne concernent évidemment pas le commun des mortels mais sont des indices de l’intérêt pour ces cartes à collectionner. « Il y a une Pokémania qui dure mais l’embellie a touché tous les jeux de cartes. Il y a eu une combinaison de facteurs, en anglais on appelle ça une perfect storm… Le confinement, avec du temps pour ses loisirs… Une vogue du retour en enfance, rassurant dans une période anxiogène… Un afflux d’argent lié aux cryptomonnaies chez une population d’ingénieurs au passé geek… Mais ce hobby est beaucoup plus large et important que ce que l’on croit. Ce n’est pas du tout une niche ! »

Ce sentiment de participer à un hobby massif mais peu reconnu socialement a poussé Quentin à créer sa boutique, en physique.

« J’ai plaqué un boulot rémunérateur pour ça. Il y a un côté passion évident mais économiquement, je suis sûr de mon coup. Le marché des JCC est colossal et les joueurs ont besoin de lieux où se retrouver. Le hobby est arrivé à maturité, les joueurs ne veulent plus se cacher, et avoir peut-être un rapport plus casual à leur passion. »

Beau jeu et bon jeu

Magic par exemple garde l’image d’un jeu peu accessible, à cause de son coût (si tant est qu’on a un rapport addictif à la collection, ou compétitif au jeu) et de sa difficulté. « Pour se lancer dans ces jeux, il faut aimer apprendre dans la douleur, rigole José Chaves, responsable Influence chez Asmodée. Avec toutes les sorties d’extensions, Magic c’est devenu très lourd. Il faut faire attention à ça. Asmodée sait qu’avec Star Wars Unlimited, il y a un très gros potentiel mais le plan de développement est volontairement limité. Il faut éviter de sortir des extensions qui déséquilibrent le jeu, par exemple. »





With his ability to turn your resources into damage, Darth Vader strikes fear into the heart of any player who stands between you and victory! #StarWarsUnlimited pic.twitter.com/LjBsZAJg16 — Star Wars: Unlimited by FFG (@UnlimitedFFG) June 2, 2023



Pour avoir du succès, les JCC Disney Lorcana et Star Wars Unlimited ne pourront malgré tout pas seulement compter sur le joli design de leurs cartes (et Asmodée a annoncé des dessins originaux et iconoclastes pour son jeu Star Wars). Les joueurs ont pris l’habitude du système de jeu très abouti de Magic, mais aussi de très populaires JCE (jeux de cartes évolutifs, où toutes les cartes utilisables sont déjà à disposition des joueurs dans la boîte de base). « Star Wars Unlimited sera un jeu d’affrontement avec un système assez classique, explique José Chaves. Il faudra gérer ses ressources, ses vaisseaux, ses points fort, sacrifier des cartes… Les règles seront très simples avec seulement huit mot-clés à connaître. Même si le jeu d’adresse à une catégorie de joueurs plutôt initiés, ce sera hyper accessible. »

« Tout le monde sait ce qu’est une rivière… »

Si des compagnies comme Asmodée et Ravensburger sont prêtes à payer des prix de licence démentiels à Disney pour utiliser leurs marques, c’est parce que l’essor du marché de jeu de société, constaté depuis trois ans, devrait amener de nombreux nouveaux clients vers les JCC, d’après José Chavez.

« On a observé le succès de jeux de société qui utilisent le deckbuilding, le système de jeu central les JJC et des JCE. Les principes ont été assimilés par un large éventail de joueurs. Tout comme, il y a quelques années, le système de draft s’est démocratisé, aujourd’hui tout le monde sait ce qu’est une rivière… »

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une rivière (on vous voit…) il s’agit d’un espace de jeu où différentes cartes visibles sont accessibles aux différents joueurs. Quand c’est votre tour, vous avez le choix entre prendre une carte qui vous arrange, ou en prendre une qui aurait arrangé votre adversaire… Le deckbuilding est l’art de construire sa main (les cartes que l’on peut jouer) et d’optimiser sa pioche (les cartes que l’on pourra jouer dans la partie).

Objectif ? Domination du marché

Asmodée croit si fort au succès de son JCC Star Wars que la concurrence de Disney ne les inquiète pas outre mesure. « La sortie de Lorcana n’est pas un problème, bien au contraire, explique José Chaves C’est un jeu qui va amener de jeunes joueurs au JCE. Star Wars Unlimited s’adresse aussi aux collectionneurs de cartes, aux gens qui vont vouloir avoir tel ou tel personnage ou vaisseau. Mais ce sera un vrai jeu, avec des tournois, des évolutions de règles… Pokémon par exemple, presque personne n’y joue. Magic, au contraire, est très joué, moins collectionné. La marque Star Wars est puissante, mais si le jeu est raté, on n’aura que les collectionneurs et l’objectif ne sera pas atteint. »