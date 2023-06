L’été approche, les apéros en plein air reprennent, on ressort les Molky et les espadrilles en rêvant de piscine et de bord de mer. Pas pour les fans de Diablo. Le quatrième opus de la saga de jeux vidéo sort ce mardi 6 juin et, pour tous ses adeptes, cela signifie que les prochaines semaines vont être synonymes de longues heures à errer dans les couloirs sombres d’un dangereux donjon peuplé de monstres.

Il faut essayer de comprendre ces joueurs qui vont fuir le soleil (et le sommeil) : voilà plus de dix ans qu’ils attendent la sortie de ce quatrième épisode. Le Diablo, antagoniste des premiers jeux n’est plus, mais Lilith, sa nièce, a pris le relais. Sans présumer des chiffres de vente de ce jeu, on peut, sans risque, miser sur un succès massif. Le jeu est culte, et l’attente a été savamment entretenue par Blizzard, studio qui développe le jeu.

Une attente longue mais nécessaire

Diablo IV n’est pas le seul jeu à s’être fait attendre. Actuellement, les fans de GTA guettent les moindres nouvelles, parfois contradictoires, sur la sortie du sixième opus, attendu pour cette année, dix ans après l’épisode 5.

Il y a de nombreuses raisons qui expliquent la durée de ces attentes. Le temps de développement technique des jeux d’abord va plutôt en augmentant. L’arrivée d’une nouvelle génération de consoles a aussi demandé aux studios un temps d’adaptation technologique. Il peut aussi y avoir des raisons marketing (pour profiter au mieux de la notoriété des licences) ou artistiques (avec des développements repris de fond en comble après un changement de direction). Et même des contretemps extérieurs : conséquences de la pandémie de Covid, restructuration financière des studios… Ces temps d’attente entre deux opus d’une licence de jeux vidéo sont ainsi devenus la norme. Mais pour quelles conséquences pour les joueurs ?





Il vous est arrivé d’attendre impatiemment la sortie d’un jeu vidéo ? Racontez-nous cette attente. Avez-vous surveillé chaque micro-information pour tromper l’impatience ? Avez-vous passé le temps en vous plongeant dans d’autres jeux ? Avez-vous parfois perdu patience au point de, finalement, ne pas jouer au jeu une fois sorti ? Appréciez-vous ces temps d’attente ou trouvez-vous ça insupportable ?

Racontez-nous vos expériences d’attente sans fin en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un futur article.