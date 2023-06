Avec 68.3 % des voix, Aurélien a remporté la saison 12 de The Voice, samedi, sur TF1, face à Micha. « Je suis tellement touché, je ressens tout l’amour qu’on me donne. Dans ma commune [Saint-Pierre-de-Clairac dans le Lot-et-Garonne], dans la salle des fêtes où j’ai fait mon mariage, il y avait un écran géant. A Valence d’Agen, il y avait carrément un écran sur la place… La réaction des gens quand j’ai gagné, on aurait dit la victoire de la France à la Coupe du monde. Je veux faire honneur à tout ça, dire merci », confie-t-il ce dimanche à 20 MInutes. A 34 ans, il est devenu le doyen des gagnants du télécrochet qui jusque-là avait essentiellement vu triompher des talents de moins de 25 ans. Fort de sa maturité, Aurélien, qui a quitté il y a quelques semaines son emploi de magasinier, entend désormais se consacrer à la musique en se laissant le temps de faire les bons choix. Son premier album, nous disait-il avant la demi-finale, pourrait être un mélange de « Muse, Andrea Bocelli, Queen et Florent Pagny ». Mais en attendant de s’y atteler, le père de famille savoure sa victoire.

Votre coach, Zazie, et Mika vous avaient dit de vous préparer car votre vie allait changer. Vous les croyez, maintenant ?

Je ne peux plus en douter (rire). Là, je ne suis pas encore redescendu de mes émotions. Après la finale, il y a eu une petite fête, je suis resté jusqu’à 3h30, je devais me lever tôt ce [dimanche] matin parce que j’étais invité en direct sur LCI. Je suis dans un marathon d’interview, mais c’est un plaisir, je suis tellement content que tout le monde s’intéresse à mon histoire. Pouvoir la partager, c’est génial.

Cette victoire, vous l’aviez envisagée ?

Honnêtement, une part de moi voulait gagner. Mais on est tellement amis, soudés, tous les quatre [avec Micha, Jérémy et Arslane, les autres finalistes] qu’on aurait été content, peu importe qui gagne. Il n’y a pas de perdant, même si c’est facile à dire quand on gagne. Là, on se disait qu’on avait un show à faire et qu’on voulait le faire le mieux possible pour que le public passe un bon moment. C’était notre état d’esprit et je pense qu’on a fait un super truc.

Quand Nikos Aliagas a annoncé que vous étiez le gagnant, qu’avez-vous ressenti ?

J’ai ressenti deux émotions en même temps. J’ai repensé à tous mes échecs, pas forcément gros, que j’ai connus et je me suis dit que c’était la réponse de la vie à tout ça. Il faut s’accrocher et, un jour, le destin te fait comprendre que tu mérites de bonnes choses. Mais j’ai aussi pensé à Micha. Le pauvre, ça me gênait pour lui, j’avais l’impression de lui voler le titre parce qu’il le méritait tellement. Il est si attachant. J’étais partagé entre ces deux émotions.

Vous êtes prêt à organiser votre vie entre le Lot-et-Garonne, où vous vivez, et Paris ?

Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c’est que je vais d’abord signer pour la tournée des 500 voix pour Queen qui se déroulera de janvier à avril. C’est un bon point de départ parce que ce ne sera pas des petites scènes mais des Zéniths, des Arenas, avec des équipes très sympas que j’ai déjà rencontrées.

Vous n’allez donc pas travailler immédiatement sur un album ?

J’en ai parlé avec Zazie qui m’a dit de prendre le temps, de faire ce dont j’ai envie. Elle m’a dit que je risquais de recevoir beaucoup de propositions mais que je devais faire ce qui me plaît. J’ai des idées précises de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Mais je ne suis pas encore remis de la finale, je n’ai pas encore la tête à vraiment penser à cet album. Je vais m’y mettre, il me faut juste un petit moment, un retour chez moi, dans mon cocon, histoire de me ressourcer et de revenir sur la terre ferme, d’avoir les idées plus claires. Cela se fera tranquillement.